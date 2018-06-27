Неотфотошопленные ягодицы модели осчастливили феминисток

Фотографы британского онлайн-ретейлера Boohoo не стали ретушировать кожу модели на фотографиях к рекламной кампании пляжной одежды. Об этом сообщает Metro.

На снимках девушка стоит вполоборота и демонстрирует слитный желтый купальник. Ее покрытые растяжками ягодицы и бедра впечатлили пользователей соцсетей.

«Мне кажется, это потрясающе! Даже такой крупный бренд, как Boohoo, не фотошопит растяжки на теле модели! В этом и заключается женская сила! Нет совершенных женщин, а фотошоп создает ложные ожидания», — написала одна из них в своем Facebook. Ее поддержали множество комментаторов, и публикация разлетелась по соцсетям. Феминистки и бодипозитивистки поделились своим восторгом и другими фотографиями в Twitter.

На момент публикации материала пост собрал 109 тысяч лайков и 69 репостов.

В июне бодипозитивный бренд пляжной одежды Moana Bikini выпустил новую рекламную кампанию, в которой снялись женщины с разными типами фигур. «Наша новая кампания для Moana Bikini должна быть как можно более реалистичной. Мы вообще не использовали фотошоп, только чуть-чуть скорректировали цвета, — рассказала основательница компании 28-летняя Карина Ирби. — Как только мы начнем различать, где в соцсетях фотошоп, а где естественность, нам всем станет комфортнее».