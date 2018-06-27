Ещё
Итальянцы пригласили британку оформить духи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Итальянцы пригласили британку оформить духи 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Итальянский бренд Salvatore Ferragamo выпустил коллекцию Mini Signorina — ароматы Signorina Eau de Parfum, Signorina Eleganza, Signorina Misteriosa, Signorina in fiore в мини-версиях. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 27 июня.
Ароматы заключены в традиционные для коллекции флаконы кубической формы, но меньшего, чем обычно, размера, емкостью 20 миллилитров. Крышки флаконов украшает классический бант Salvatore Ferragamo из репсовой ленты.
Оформлением упаковки занималась британка Джо Рэдклифф (Jo «Jocandraw» Ratcliffe) — арт-директор, иллюстратор и художница-аниматор, живущая в Лондоне. Рэдклифф приобрела известность благодаря своим анимационным персонажам и графическим сюжетам, которые она наносит, как принты, поверх фотографий и монтирует в видеоролики.
В продаже ароматы появятся в июле 2018 года.
Компания Salvatore Ferragamo основана итальянским дизайнером обуви Сальваторе Феррагамо в 1928 году во Флоренции. Феррагамо изготавливал обувь для голливудских звезд и знаменитостей, в разное время его клиентками были первая леди Аргентины Эва Перон и певица и актриса Мэрилин Монро. В настоящее время под этим брендом производятся обувь, одежда и аксессуары, а также парфюмерия. В сентябре 2017 года Salvatore Ferragamo представил аромат Amo Ferragamo с нотами алкоголя — горького итальянского ликера.
Последние новости
Кадыров попросил у Путина магистраль Раскрыта реакция Путина на снижение рейтинга власти Медведев объяснил повышение пенсионного возраста
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядели российские звезды до пластики4
Танцовщица увеличила грудь в обхвате на 1,5 метра14
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»164
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу7
Женщинам с большой грудью облегчили ночную жизнь8
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:33
Что известно о работе мозга
Здоровье
07:15
Самые нелепые требования музыкантов
Звёзды
00:04
Фанаты шутят над грудью Ратаковски
Звёзды
03:57
Спецслужбы учат видеть человека насквозь
Психология
09:47
Знаменитости, которые отреклись от своих родителей
Звёзды
13:28
Как выглядят дочки голливудских звезд
Звёзды Дети
00:39
Роза Сябитова разозлила фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение