Итальянцы пригласили британку оформить духи

Итальянский бренд Salvatore Ferragamo выпустил коллекцию Mini Signorina — ароматы Signorina Eau de Parfum, Signorina Eleganza, Signorina Misteriosa, Signorina in fiore в мини-версиях. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 27 июня.

Ароматы заключены в традиционные для коллекции флаконы кубической формы, но меньшего, чем обычно, размера, емкостью 20 миллилитров. Крышки флаконов украшает классический бант Salvatore Ferragamo из репсовой ленты.

Оформлением упаковки занималась британка Джо Рэдклифф (Jo «Jocandraw» Ratcliffe) — арт-директор, иллюстратор и художница-аниматор, живущая в Лондоне. Рэдклифф приобрела известность благодаря своим анимационным персонажам и графическим сюжетам, которые она наносит, как принты, поверх фотографий и монтирует в видеоролики.

В продаже ароматы появятся в июле 2018 года.