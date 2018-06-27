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Коко Шанель: 5 фактов о легендарном дизайнере
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Коко Шанель: 5 фактов о легендарном дизайнере 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Хрупкая француженка изменила мир моды, перевернув представления о женственности. С ее легкой руки в гардеробе каждой уважающей себя дамы появилось маленькое черное платье, твидовый жакет и бижутерия. Не стоит забывать и о том, что именно Коко Шанель первой стала носить широкие брюки и сделала популярным мужской стиль.
1. Отец прозвал Габриэль Коко (цыпленок по-французски) за маленький рост и худобу. Когда девушка решила взять псевдоним, она вспомнила об этой забавной кличке.
2. Мадемуазель ходила во сне. Во время одного из приступов в «Ритце» она не только выкроила из купального халата костюм, но и прикрепила к лацкану цветок, вырезанный из полотенца.
3. Коко Шанель всегда носила с собой ножницы — на веревочке на шее или в сумочке. Однажды на званом ужине она покромсала наряд одной из своих манекенщиц, которая явилась туда в платье от другого кутюрье. При этом заявив, что так стало значительно элегантнее.
4. «Не могу же я брать деньги у женщин, перед которыми становлюсь на колени», — ворчала Коко, снимая мерки со знаменитых актрис, например, Ингрид Бергман и Роми Шнайдер.
5. Шанель сделала модным загар. Дизайнер «подрумянилась» в Каннах и решила, что то, что пошло ей, должно украсить и других женщин. До этого символом аристократизма считалась светлая фарфоровая кожа, не тронутая солнцем.
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