Деним, хиппи и яркие краски в новых лукбуках российских и украинских дизайнеров

COVERNUMBERONE

Почувствовать лето помогут аксессуары из капсульной коллекции марки COVERNUMBERONE. Вдохновением для создания линейки послужил балеарский остров Форментера, куда в 70-х годах приехали хиппи. Расслабленная атмосфера, песчаные пляжи и ощущение полной свободы привлекли их на остров с соседней Ибицы. Лукбук бренда снят в похожей локации: среди песков под ярким солнечным светом красуются плетеные сумки, сделанные вручную из натуральных ниток конопли, хлопка и льна, а также головные уборы. Аксессуары из этой коллекции идеально впишутся в любой гардероб и привнесут немного хиппи шика, а также помогут пробудить дух приключений.

MIRO

В рамках проекта FollowTheFabrika организаторы события презентовали гостям и жюри 9 дизайнеров-участников. Одним из брендов второго сезона стала марка Яны Муравьевовй Miro. Силуэты и крой Miro — пример использования архитектурных принципов в создании одежды: в них много объема, воздуха, пространства и динамики, они подвижны, лаконичны, продуманны и структурны. Для воплощения своих идей и образов Miro использует только дорогие и качественные материалы итальянского производства — шерсть, пушистую ангору, шелковую тафту, кашемир и дополняют их деталями ручной работы вышивкой и аппликацией.

ENDORPHINE

Саша Паника, Варя Шмыкова и Яна Югай снялись в красочном лукбуке дебютной коллекции российского бренда Endorphine. Универсальный трикотаж — силуэтные платья и юбки с запахом с контрастными репсовыми лентами, свободные платья-худи из футера и свитшоты из джерси, хлопковые костюмы с мерцающим люрексом, легкие пальто в пол и остро актуальные брюки с лампасами — и невесомые вещи из «мокрого шелка» — топы и брюки с лентами, платья-аллюзии на ветровки советских времен — здесь живут душа в душу.

A. M. G Капсульная коллекция A. M. G просто создана для жаркого лета в большом городе. Центральное место в линейке занимает легкое платье в бельевом стиле из натурального шелка, которое смотрится очень женственно и романтично. Вместе с ними особое внимание привлекает и актуальный в этом сезоне белый брючный костюм. Многофункциональная одежда марки подойдет как для повседневной выходов, так и для официальных приемов и ивентов.

TATMAN

Обилие денима и шелка в новой коллекции TATMAN не может не привлечь внимание. На этот раз дизайнеры поэкспериментировали с новой для марки фишкой — ручной росписью ткани. «Это очень трудоемкая работа, с множественными этапами подготовки, создания и закрепления рисунка на ткани», — говорит дизайнер Мария Кауфман. Вдохновением для коллекции послужили 70-е и 80-е годы. Поэтому в линейке преобладают культовые для этих эпох элементы: брюки, юбки с поясом на высокой талии, поясные сумки, металлизированная кожа. Что из этого получилось, можно посмотреть в свежем лукбуке.