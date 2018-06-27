Вопрос стилисту: какие принты в моде этим летом?

Виктория Куксина, стилист и дизайнер

Может показаться, что каждое лето в моду входят одни и те же принты. Действительно, только ленивый дизайнер не включает в круизные и весенне-летние коллекции цветы, горох и полоску. Дьявол, как обычно, в деталях: как именно выглядит тот самый, казалось бы, набивший оскомину цветочный принт, на какую форму и фактуру он нанесен и, собственно, как вы его носите.

Ретро-цветы

Рекомендую отложить в сторону воздушные платья с розовыми садами в стиле барышни-крестьянки — присмотритесь к контрастным абстрактным ретро-принтам. Вспоминаем принты с крепдешиновых платьев наших бабушек и берем их за ориентир. Аксессуары — легкие, спортивные, актуальные — играем на контрастах.

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Сложная полоска

Аккуратная полоска в морском стиле определенно надоела и нам, и дизайнерам. Обратите внимание на комбинированные платья и свитшоты, где в сочетается множество цветных полосок разной яркости, фактуры, ширины… Для любителей более сдержанных образов — полоска, интегрированная в изделие под разными углами. На подоле — вертикальная, на рукавах — горизонтальная. Небанальный и интересный тренд, позволяющий играть с пропорциями и при необходимости корректировать фигуру.

Женственный горох

Само название принта — polka dot — звучит по-девичьи озорно. Продолжая тему игры контрастов, вот уже несколько лет дизайнеры используют легкомысленный горошек в максимально женственных и утонченных образах. Обратите внимание на черно-белую гамму — такой горошек как раз соответствует современным настроениям. Длинная летящая юбка и романтичный оверсайз-джемпер — также беспроигрышный вариант этим летом. Ну, а тех, кто хочет блеснуть на летних праздниках и заодно показать свою фешн-осведомленность, ждут летящие вечерние платья с оборками, драпировками и сложным кроем… Конечно, в горошек!

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Дрессированный леопард

Леопардовый принт по большей части ассоциируется с осенне-зимним сезоном, хотя, казалось бы, именно леопарду самое место под палящим солнцем наших каменных джунглей! Еще из 90-х мы помним, что главное в вопросе анималистического принта — не переборщить. Выбирайте один аксессуар с актуальным принтом и миксуйте с чистыми, светлыми комплектами: например, союз леопардовых босоножек и светлого молочного платья, определенно, заключен на небесах! Если же хотите создать образ с платьем, юбкой или топом с анималистичным принтом — обратите внимание на посадку: свободный крой, мягкие неагрессивные материалы и длина миди и макси — то, что нужно, чтобы комплект смотрелся благородно.