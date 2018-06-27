40-летняя Оксана Федорова в стильном голубом костюме затмила более молодых коллег

40-летняя Оксана блистала в брючном костюме голубого цвета. К нему также шла накидка с запахом, которая со стороны выглядела, как платье. Телеведущая подчеркнула глаза с помощью нежного макияжа, а волосы уложила в локоны. Модель с удовольствием фотографировалась с гостями и победителями премии. Поклонники пришли в настоящий восторг от ее образа. «Оксаночка, шикарно выглядите! Вам очень хорошо в этом костюме», «Оксана, очень красивый наряд у вас», «Вы такая красавица», — прокомментировали фото с премии поклонники.

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Отметим, что Федоровой не всегда удается удачно подобрать себе наряды. В марте на одну из выставок в столице она пришла в длинном фиолетовом платье, меховой жилетке и шляпе. Тогда образ был перенасыщен аксессуарами и не смог подчеркнуть достоинства знаменитости. А Оксане есть что показать. Мама двоих детей находится в великолепной форме, что недавно и продемонстрировала на фото с мокрой рубашкой.