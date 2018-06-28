Где купить идеальные кроссовки для тех, кто влюблен в футбол

Чемпионат мира по футболу уже в самом разгаре, и ажиотаж в связи с ним совсем не спадает, а, наоборот, набирает обороты. Итальянский премиум-бренд обуви Premiata совместно с концепт-стором Lefort выпустили лимитированную коллаборацию кроссовок как раз по этому поводу.

Марка Premiata имеет долгую историю, и за это время бренд снискал себе славу производителя высококачественных моделей обуви, изготовленных вручную. На сегодняшний день Premiata выпускает коллекции мужской женской и спортивной обуви. Главный девиз марки — это «Качество и элегантность».

Новая коллаборация посвящена Чемпионату мира по футболу и олицетворяет космополитизм — дружбу и объединение народов. Об этом говорит и цветовая палитра: белый, синий, красный — не только аллюзия на российский флаг, это еще и основные цвета, которые используются многими национальными футбольными сборными. Кроме того, палитра имеет и исторические корни: именно сочетание таких цветов было на мяче Чемпионата мира 1974 года. И именно тогда появилось цветное телевидение. Так что кроссовки — это не только приятное украшение, но и некий исторический артефакт.

Материал, из которого сделаны кроссовки, тоже непосредственно связан с футболом. Верх кроссовок изготовлен из кожи, которая используется для пошива мячей.

Спецмодели в полном размерном ряде уже эксклюзивно представлены в магазинах Leform.

Фото:архивы пресс-служб