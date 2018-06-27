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Московский концепт-стор представил коллекцию в честь чемпионата по футболу
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Московский концепт-стор представил коллекцию в честь чемпионата по футболу 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: Lenta.ru
Московский концептуальный магазин LeForm совместно с креативным директором итальянского бренда обуви Premiata Грациано Мацца выпустил лимитированную линию кроссовок. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 27 июня.
Две модели-унисекс, кроссовки на высокой подошве Zac Zac и повседневные кеды Andy, выполнены из плотной кожи в сине-красно-белых цветах — оттенках российского триколора и флагов нескольких других стран-участниц чемпионата мира по футболу.
«Эту коллаборацию мы хотели посвятить дружбе народов и спорту. Три основных цвета — белый, синий и красный — используются многими национальными футбольными сборными, — отметил представитель LeForm Сергей Танин. — Это красивый, функциональный и интересный сувенир в память о таком важном для России событии — чемпионате мира, который проводится у нас впервые».
Коллекция — своеобразный трибьют трехцветному мячу adidas Telstar Tricolore, официальному мячу чемпионата мира 1974 года, первому цветному снаряду, появившемуся в связи с распространением цветного телевидения.
Плотная кожа кроссовок аналогична той, из которой шили футбольные мячи. Красно-синие акценты использованы на задниках и языках обуви, а специальная обработка придает коже винтажный эффект: кроссовки и кеды выглядят слегка потертыми.
Компания Premiata основана в 1885 году семьей Мацца. Первоначально она представляла собой небольшую сапожную мастерскую, но постепенно расширяла производство. В 1991 году потомок основателей Грациано Мацца зарегистрировал бренд Premiata и стал выпускать сезонные коллекции мужской, женской и спортивной обуви.
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