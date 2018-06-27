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40-летняя Жасмин в купальнике выглядит словно молодая девушка
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40-летняя Жасмин в купальнике выглядит словно молодая девушка 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Как и многие другие знаменитости, последние недели июня певица Жасмин вместе с дочерью и младшим сыном проводит у моря. На странице в Instagram Жасмин не только рассказывает, но и показывает, как проходит ее отпуск. Разумеется, без фотографий в купальнике не обходится. На одном из свежих фото Жасмин позирует в закрытом черном купальнике, который подчеркивают стройную фигуру знаменитости. Модный образ дополняют солнечные очки, шляпа-канотье и цветастая накидка-халат.
"На седьмом небе, — коротко подписала кадр певица, а в комментариях к публикации получила множество комплиментов от подписчиков, которые восхищались женственностью и элегантностью Жасмин и благодарили ее за достойный пример для подражания, ведь будучи трижды мамой певица великолепно выглядит, оставаясь стройной и подтянутой.
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Не хуже в купальнике выглядит и Эмма Малинина (пусть она и несколько старше Жасмин). Супруга Александра Малинина также предпочитает закрытые модели классических цветов, которые дополняет яркими аксессуарами. Все вместе — выглядит великолепно и, наверняка, приковывает взгляды противоположного пола.
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