40-летняя Жасмин в купальнике выглядит словно молодая девушка

Как и многие другие знаменитости, последние недели июня певица Жасмин вместе с дочерью и младшим сыном проводит у моря. На странице в Instagram Жасмин не только рассказывает, но и показывает, как проходит ее отпуск. Разумеется, без фотографий в купальнике не обходится. На одном из свежих фото Жасмин позирует в закрытом черном купальнике, который подчеркивают стройную фигуру знаменитости. Модный образ дополняют солнечные очки, шляпа-канотье и цветастая накидка-халат.

"На седьмом небе, — коротко подписала кадр певица, а в комментариях к публикации получила множество комплиментов от подписчиков, которые восхищались женственностью и элегантностью Жасмин и благодарили ее за достойный пример для подражания, ведь будучи трижды мамой певица великолепно выглядит, оставаясь стройной и подтянутой.

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