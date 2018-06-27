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Diana D выпустила новый трек «Хулиган» и капсульную коллекцию одежды
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Diana D выпустила новый трек «Хулиган» и капсульную коллекцию одежды 

Peopletalk 50 минут назад
Фото: Peopletalk
У Diana D недавно состоялась премьера нового романтичного трека «Хулиган».
https://www.instagram.com/p/BkdCyB9lr1g/?hl=ru&taken-by=diana_d_official
Песню, кстати, уже можно скачать в iTunes. А в ее поддержку Diana D и бренд [deep]:deep капсульную коллекцию одежды, в которую вошли прозрачная рубашка, футболка, панамы и бомбер.
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Напомним, Diana D молодая, но уже популярная певица. Она выступала на Big Love Show — 2017, фестивале «Жара» и других крупных музыкальных мероприятиях, а сейчас продолжает выпускать треки и клипы на свои песни!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/482117/
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