Diana D выпустила новый трек «Хулиган» и капсульную коллекцию одежды

У Diana D недавно состоялась премьера нового романтичного трека «Хулиган».

https://www.instagram.com/p/BkdCyB9lr1g/?hl=ru&taken-by=diana_d_official

Песню, кстати, уже можно скачать в iTunes. А в ее поддержку Diana D и бренд [deep]:deep капсульную коллекцию одежды, в которую вошли прозрачная рубашка, футболка, панамы и бомбер.

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Напомним, Diana D молодая, но уже популярная певица. Она выступала на Big Love Show — 2017, фестивале «Жара» и других крупных музыкальных мероприятиях, а сейчас продолжает выпускать треки и клипы на свои песни!

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