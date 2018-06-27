Кедам назло: самые красивые босоножки для лета

С кроссовками все понятно — в них так удобно, что и в пир, и в мир, и в спортзал, и на танцы до утра. Но градусник уже стремительно движется к волнительной отметке в +30, а значит, ноги пора открывать, а не прятать. А еще мы ужасно соскучились по яркому и немного сумасшедшему педикюру, который уместен, пожалуй, только на каникулах, поэтому скорей переключаемся с закрытой обуви на открытую. Теплый сезон и так пролетает слишком быстро, так что торопитесь найти себе пару по характеру для летних приключений.

Босоножки на небольшом каблуке

Дизайнеры Zara поэкспериментировали с японской обувью, и вот что получилось: босоножки с геометрическими аппликациями и совершенно необычной волнистой подошвой с мини-каблуком.

Босоножки Zara на небольшом каблуке (3 999 руб. по скидке)

Босоножки с цветными шнурками в стиле бохо

Всем, кто мечтает хотя бы однажды в жизни попасть на фестиваль Coachella, эти сандалии прописываются в качестве «антидепрессанта»: до следующего фестиваля еще почти год, так что лучше устроим что-нибудь похожее по драйву у себя летом.

Босоножки Elina Linardaki с цветными шнурками в стиле бохо (13 600 руб. по скидке)

Плетеные мюли

Эти «деревенские» мюли поразили нас в самое сердце. На самом деле провинциальными они даже и не выглядят, если только речь не идет про французский Прованс, лавандовые поля, топы из белого ажурного кружева и сумки-корзинки.

Плетеные мюли Massimo Dutti (6 990 руб.)

Спортивные босоножки на платформе

Мы уже делали как-то обзор спортивных босоножек, которые летом придут на смену кроссовкам, и в этот материал тоже добавим одну-единственную пару, отвечающую этой тенденции: на платформе, в бодром синем цвете и с футуристическим обликом.

Спортивные босоножки на платформе Corso Como (1 900 руб. по скидке)

Босоножки-гладиаторы на завязках

Артистичная обувь для тех, кто в каждой вещи ищет, как бы выразить собственные креативные помыслы. Завязывайте эти босоножки на щиколотке, если носите миди и макси, или заплетайте их до колен, если надели мини.

Босоножки-гладиаторы на завязках Mango (3 699 руб.)

Босоножки на небольшом каблуке

Идеальную обувь для рабочих будней летом мы представляем примерно так: нескучные, но в меру яркие, оригинальные, но не до такой степени, чтобы вызвать скандал, и (главное!) удобные, потому что париться на 10-сантиметровых каблуках летом как-то совсем не хочется.

Босоножки на небольшом каблуке Ekonika (5 990 руб. по скидке)

Босоножки в полоску на плетеной платформе

Обувь вдогонку всем-всем летним платьям с романтичным уклоном. Сюда подойдут и чрезвычайно популярные в прошлом теплом сезоне свободные рубашки в полоску, и платья с цветочными принтами, и незаменимые летом белоснежные сарафаны.

Босоножки в полоску Bershka на плетеной платформе (1 599 руб. по скидке)

Босоножки-гладиаторы из резины

У этой эффектной пары есть один существенный плюс и один небольшой минус: такие босоножки визуально сделают ноги длиннее, а вот материал, из которого они сделаны, самым комфортным на лето не назовешь, но зато цену он имеет доступную.

Босоножки-гладиаторы Asos из резины (1 190 руб.)

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