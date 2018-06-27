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Как носить плетеную сумку — учимся на примере звезд
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Как носить плетеную сумку — учимся на примере звезд 

Grazia 36 минут назад
Фото: Grazia
Анна Пасси
Черно-белое платье и черные босоножки плюс соломенная сумка
Алиса: «Косы, тюль и плетеная сумочка — многовато будет. Выбираем что-то одно и вокруг этого строим образ».
Артем: «Выход Анны „впечатлил“. Косы из сериала „Игра престолов“, наряд феи, черные босоножки и черный же соломенный аксессуар… Все, что не нужно было сочетать, тут собрано».
Ольга: «Такое исполнение доказывает: плетеные сумки уместны и на красной дорожке. Очень элегантный вариант!»
Николь Ричи
Белое платье и коричневые сандалии плюс соломенная сумка
Алиса: «Идеальное решение для отпуска или вечеринки на побережье. Надеюсь, Николь появилась именно на такой».
Артем: «Мне кажется, она одета отлично, но скорее не для светского выхода, а для посещения пляжа или ярмарки. Не очень люблю, когда девушки появляются в „южных“ образах на мероприятиях».
Ольга: «Сумка прекрасно дополняет легкое летнее платье, а ее размер подчеркивает изящность фигуры девушки».
Келли Линч
Платье с цветочным принтом и черные сандалии плюс соломенная сумка
Алиса: «Мое любимое платье в этом сезоне, поэтому к его стилизации я отношусь особенно трепетно. Сумка к нему не подходит, как и обувь, — выглядит грубовато».
Артем: «У Келли крутое платье и отличные шузы, но вот корзинка, на мой взгляд, вообще из другой оперы. Такой фэшн-наряд — и такой „сельский“ аксессуар. Если бы она взяла клатч, то было бы однозначно лучше!»
Ольга: «Сумка оригинального дизайна любой образ сделает ультрамодным. Ее массивность смягчается легкостью шелкового платья».
Оксана Он  Сарафан в бело-голубую клетку и коричневые босоножки плюс соломенная сумка
Алиса: «Мило, элегантно и по-летнему!»
Артем: «Удивляет появление сумки, с которой лучше ходить за хлебом и яйцами, на большом мероприятии. Если только дресс-код не был в стиле „Барвиха Luxury Village“. Но на презентации Givenchy, я думаю, он был скорее „секс, гламур и рок-н-ролл“.
Ольга: „С такой „ношей“ можно и к бабушке с пирожками, и в свет. Удачная модель, и она идеально вписывается в образ. Дайте две!“
Дакота Фэннинг
Платье с „ягодным“ принтом и черные сандалии плюс соломенная сумка
Алиса: „Фэшн-полиция выезжает. Эту пару обуви надо конфисковать, а взамен выдать простые босоножки или эспадрильи“.
Артем: „Платье с вишенками смотрится вполне уместно в повседневной жизни: кажется, что Дакота идет в гости к подруге. Веселый летний образ оставляет приятное впечатление. И сумка отлично подходит к наряду“.
Ольга: „Мне не очень нравится сочетание черного и соломенного цветов, но для прогулок по городу и в компании с этим платьем вполне приемлемо “.
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Женский форум
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