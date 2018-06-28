5 стильных образов-трансформеров, в которых точно не будет жарко

Вам может показаться, что мы собираемся предложить поискать в гардеробе брюки, которые превращаются в шорты, или рубашки, от которых можно отстегнуть рукава… Но это не так! Взгляните на эти пять образов для офиса и обязательно прочитайте описание, ведь не все так просто!

Мюли + белая рубашка

Особенность этого образа заключается в том, что его очень легко трансформировать из офисного в летний одним простым движением: спустите воротник рубашки на середину плеча, расстегнув ряд верхних пуговиц. Образовавшийся вырез подчернет декольте и ключицы, а также откроет плечи, обеспечив вам свободу от жары.

Низ к такой рубашке может быть абсолютно классическим. Это могут быть длинные льняные брюки или миди-юбка плиссе, юбка-карандаш из денима, если дресс-код и начальник это позволяют. А вот на ноги мы советуем надеть не простые туфли, а модные мюли. Во-первых, в них летом будет комфортнее (если будет очень жарко, то можете без проблем снять их и в обеденный перерыв прогулять по траве). Во-вторых, никаких лишних ремешков, а это значит — нет дискомфорту от натирания из-за жары.

Сарафан + oversize футболка

Эта формула известна скорее вашей дочери или младшим подругам, но это вовсе не означает, что вы должны ее игнорировать! Однотонный сарафан на узких бретелях может прижиться в офисе с не самым жестким дресс-кодом. Вам нужно только выбрать модель, закрывающую колени, а под сам сарафан надеть футболку. Мы предлагаем вам очень патриотичный вариант от Levi's из лимитировнной коллекции, посвященной чемпионату мира по футболу — 2018. Можно прямо с работы отправляться в фан-зоны, бары или даже на стадион поддерживать сборную. Кстати, часть средств, вырученных от продаж таких футболок, перейдет в благотворительный фонд «Город спорта» на строительство футбольного поля для воспитанников школы-интерната №1 г. Кирова. Дополнить look можно модными туфлями на каблуке kitten-heels и массивными сережками.

Платье вместо рубашки

Летящее цветное платье на пуговицах или платье-халат можно также адаптировать для офиса. Например, надев с кюлотами или юбкой утром, а днем, сняв все лишнее, остаться в легком наряде. А для того чтобы создать отпускное настроение, замените свою привычную сумочку на модный вариант из рафии.

Летний костюм

Тонкие летние брючные костюмы — спасение для бизнесвумен. Под офисными кондиционерами вы вполне выдержите и в застегнутом жакете, а вот по дороге домой можно смело его снять и остаться в брюках с высокой талией и кроп-топе. Впрочем, если фигура или статус не позволяют оголяться, подойдет классический ажурный топ. Хотите выглядеть экстремально модно? Наденьте солнцезащитные очки с яркими стеклами.

Белые брюки и кимоно

Конечно, сочетание чего-либо с белыми брюками — это беспроигрышный вариант, особенно в контексте черно-белых комплектов. Впрочем, мы предлагаем немного похулиганить. Поберите легкие льняные брючки и дополните их модным ярким кимоно. А вот под кимоно достаточно надеть только браллет. Кстати, аутфит трансформируется в два других. Если вас после работы ждет отвязная летняя вечеринка, то снимаете брюки и остаетесь в одном кимоно, нужно лишь зафиксировать подол, чтобы он ненароком не приоткрыл лишнего. Или же можно за пределами офиса расслабиться и остаться в брюках и браллете, в таком виде вполне можно отправиться, например, на летний фестиваль.

Фото: архивы пресс-служб