Вещь дня: соломенная шляпа Jacquemus

Давайте поиграем

Вещь дня в деталях Этим летом соломенная шляпка стала фетишем фэшн-блогеров, звёзд и фотомоделей. Все стильные девушки планеты отдают предпочтение самой гигантской модели, какую только смогли найти: Le Grand Chapeau Bomba дизайнера Симона Порт Жакмю.

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Шляпа, закрывающая от солнечных лучей и любопытных глаз не только голову, но практически и всё тело, выпускается в двух размерах: medium и large. Оба варианта в этом сезоне рекомендуется носить не только на пляже, но и в городе, и даже использовать как вечерний аксессуар. 5 удачных примеров, как и с чем носить Le Grand Chapeau Bomba этим летом

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Фото: Instagram.com