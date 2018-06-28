Бьюти-новинки этого лета

Бьюти-бренды не стоят на месте и стараются каждый сезон (а кто-то и месяц!) выпускать новые коллекции. В этом материале мы рассмотрели летние новинки, которые помогут нам ухаживать за волосами, кожей и делать яркий макияж. Бьюти-новинки этого летаШампунь и кондиционер Milrish, Japonica

К теплому сезону японский бренд Japonica выпустил

новую линейку для ухода за волосами — Milrish. Новые средства основаны на молочных протеинах, которые

интенсивно ухаживают за волосами, делают их более сильными и упругими, увлажняют по всей длине и борются с выпадением. В состав шампуней и кондиционеров

действительно входят молочные продукты. Например, йогуртовая закваска и молочная

сыворотка, которые отвечают за красоту и здоровье наших волос.

Туалетная вода Кружево жасмина Comptoir Sud Pacifique

Бренд Comptoir Sud Pacifique к лету выпустил аромат

Jasmine Dentelle, что означает «кружево жасмина». Жасмин в сочетании

с цитрусами и белым мускусом создает чувственный и легкий аромат, который

идеально подойдет для создания изысканного и элегантного летнего образа. Крема Bamboo Matte и Bamboo Glow, Erborian Erborian решили, что этим летом кожа должна быть идеально сияющей и матовой одновременно, поэтому представили два новых крема: Bamboo Matte и Bamboo

Glow. Первый

идеально матирует кожу и избавляет её от жирного блеска, второй увлажняет и придает здоровое и красивое сияние. Тональная основа HELLO Happy, Benefit Для жарких летних дней марка Benefit представила

ультралегкую тональную основу HELLO HAPPY Soft Blur Foundation. Невесомая

текстура крема выравнивает тон кожи, SPF фактор в составе защищает её от солнца, а специальные светоотражающие частицы создают эффект естественного

сияния. Фиксирующее средство Fix+Goldlite, MAC Еще больше сияния решили добавить MAC и обновили

свой культовый фиксирующий спрей, добавив к нему перламутровые частицы. Теперь помимо

увлажнения и стойкого макияжа, нашей коже обеспечен блеск. Коллекция Jelly Jungle, Kiko Milano Kiko Milano специально для яркого летнего макияжа выпустили коллекцию Jelly

Jungle, где есть все, чтобы этим летом ваше лицо заиграло самыми необычными

красками: цветная тушь для ресниц, палетка теней для век, кремовые хайлайтеры и многое другое. Солнцезащитный гель Repaskin, Sesderma Sesderma позаботились о защите кожи от солнца и представили солнцезащитный

гель Repaskin. Гель не только защищает кожу, но оказывает заживляющее воздействие, если вы все же успели обгореть. Дымка-спрей Bariesun, Uriage Еще один защитник от ультрафиолета — сухая дымка спрей Bariésun

от бренда Uriage.

Помимо защиты от солнца, дымка поддерживает оптимальный баланс жидкости, не пересушивает кожу, придает ей эластичность и упругость. Эмульсия Le Visage, Rivoli Новая эмульсия Le Visage от бренда Rivoli стремится напомнить всем о красоте идеальной сияющей кожи. Эмульсия восстанавливает баланс кожи с помощью

набора пре— и пробиотиков, укрепляет и смягчает её с помощью экстрактов ямса и сои, а также, благодаря протеинам, защищает от агрессивного воздействия окружающей

среды и ультрафиолетовых лучей. Читайте также: 9 летних ароматов, которые достойны вашего внимания Если вы блондинка: как сохранить красивый цвет волос