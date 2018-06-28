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С высокой талией, бермуды или мини: идеальные модели шорт для разных типов фигур
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С высокой талией, бермуды или мини: идеальные модели шорт для разных типов фигур 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
С наступлением лета встает вопрос о новом гардеробе. В такую жару хочется надеть минимум одежды, но что делать, если внутренние комплексы не дают тебе слишком оголить тело? Это не повод кутаться, изнемогая от жары, и скрывать недостатки. Зная свой тип и особенности фигуры, ты можешь, наоборот, выгодно подчеркнуть свои достоинства. Это статья расскажет, какие шорты подойдут именно тебе.
Если у тебя крупные бедра и ярко выраженная талия, то, вероятнее всего, ты обладательница фигуры «Груша». Для такого типажа подойдут шорты-бермуды. Лучше, чтобы их длина достигала колен или даже была чуть ниже.
В то же время остерегайся моделей с низкой талией, они могут очень невыгодно подчеркнуть твои недостатки. Широкий ремень тоже недоброжелатель для дам с крупными бедрами, зато широкая кокетка, наоборот, визуально сделает тебя стройнее.
У девушек с фигурой «Яблоко», наоборот, сравнительно худые бедра и ягодицы, зато средняя часть туловища обычно крупного размера. Таким дамам стоит избегать коротких шорт. Средняя длина — оптимальный вариант для обладательниц подобного телосложения.
Не стесняйся лишний раз подчеркнуть талию, например, с помощью широкого пояса, это избавит твою фигуру от диспропорций. Важно также обратить внимание на весь образ: верх не должен контрастировать с низом.
Девушкам с фигурой «Песочные часы», определенно, повезло. Им можно носить почти любую одежду. На их выбор — короткие или длинные шорты, облегающие или свободные. Однако чего следует остерегаться, так это слишком выраженных принтов.
Единственный фактор, который важен при выборе шорт, — рост. Если ты низкого роста, то шорты с высокой талией визуально могут удлинить ноги. Еще один действенный метод — это вертикальная полоска. Если же ты достаточно высокая, то выбирай модели средней длины, короткие шорты придется отложить в сторону.
Фигура типа «Прямоугольник»характеризуется одинаковыми по ширине плечами и бедрами. Обладательницам такой конституции важно подчеркнуть талию. Сделать это можно за счет пояса. Шорты при этом могут быть расклешенными, с дополнительными аксессуарами — оборками, рюшами.
Также важно обращать внимание на комбинации: облегающий верх и, наоборот, просторный низ сделают чудо и придадут твоей фигуре привлекательные изгибы.
Присмотрись, и ты обязательно найдешь ту модель, в которой сведешь с ума всех этим летом!
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Текст:Татьяна Зубахина
Фото:архивы пресс-служб
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