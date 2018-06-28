«На клей посадили?»: лиф Анастасии Решетовой едва держится на ее бюсте

Признанная красавица Анастасия Решетова обладает немалым количеством достоинств, в том числе и весьма выдающимся бюстом, которым российская модель не преминет блеснуть в глубоких декольте. Однако иногда наряды Решетовой вызывают недоумение, поскольку не иначе, как одной лишь магией, держатся на пышной груди знаменитости.

Российская модель и возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова показала поклонникам очередной комплект своего гардероба — белоснежный атласный топ, который звезда дополнила джинсовой двойкой. Откровенный наряд звезды не подразумевал наличие нижнего белья, и Анастасия беззастенчиво выставила на всеобщее обозрение свои достоинства, на грани приличий прикрытые одним лишь топом. И хотя это далеко не самая провокационная демонстрация притягательных округлостей модели (звезда не стеснялась и более внушительных декольте), поклонники всерьез озадачились вопросом, каким мистическим образом лиф держится на бюсте красавицы и ни на миллиметр не сползает вниз.

По уверениям знающих экспертов моды, топ Решетовой держался на ее груди по меньшей мере вопреки всем существующим законам физики. А потому очередная демонстрация изгибов и прелестей привела к бурному обсуждению того, насколько корректно носить подобные наряды в приличном обществе, тем более, что есть сомнения в том, что в самый неподходящий момент одежда не соскочит ниже позволенного, полностью оголив бюст Решетовой. «Ну почему только грудь надо выставлять? И как лиф только держится» «Мне кажется, что у Насти грудь шире, чем косточки на корсете. Он же неудобный, и выглядит как-то непонятно»

«Аккуратнее, смотрите, чтобы грудь не выпала с такого топа» «Лиф должен был давно упасть. На клей, что ли, посадили?» «Вот видно же, что грудь не своя. Стоит идеальным шаром. С натуральной такой топ бы сползать уж начал»

Любопытно, что, гордясь своей фигурой, Анастасия придерживается не столь высокого мнения относительно черт лица. Иначе отчего звезде скрывать свои пухлые щеки при помощи умелого фотошопа, в котором подкованные в данном вопросе пользователи сети все равно уличили красавицу.