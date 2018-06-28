Пышнотелые модели впервые появились на обложке арабского глянца

Многочисленные поклонники пышнотелой модели Эшли Грэм (Ashley Ann Graham) считают, что именно благодаря ей в мире моды и глянца началась революция. Plus-size манекенщица первой снялась для журнала Maxim и Sports Illustrated. В соцсетях Эшли призывает всех женщин принимать и любить себя, не обращая внимания на навязываемые стандарты красоты. В новой фотосессии Грэм вместе с Паломой Эльсессер позирует на обложке арабской версии журнала Vogue. Любопытно, что фотографы практически не ретушировали кадры. В журнале также можно найти материалы на тему разнообразия женской внешности.

"Разнообразие сейчас вошло в моду, но я надеюсь, что скоро это слово станет чем-то большим, нежели просто громким заголовком", — говорит главный редактор Vogue Arabia Мануэль Арно.

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Добавим, что июньский номер арабской версии журнала Vogue бы не менее провокационным. Принцесса Хайфа бинт Абдалла Аль Сауд, дочь покойного короля Саудовской Аравии Абдаллы, снялась для глянцевого издания в смелой фотосессии. Женщина позировала на водительском сиденье красного кабриолета в пустыне. Для Саудовской Аравии кадр очень провокационный. Женщине в этой стране запрещалось водить автомобиль. Но недавно был принят закон, который разрешает прекрасной половине человечества садиться за руль.

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