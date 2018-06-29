Русалки! Plus-size-дивы Эшли Грэхем и Палома Эльсессер в серебряных платьях украсили обложку арабского Vogue

Эшли Грэхем и Палома Эльсессер стали главными героинями арабской версии Vogue.

Vogue снова ломает стереотипы: на обложке арабской версии глянца вместо стройных красоток появились пышнотелые модели Эшли Грэхем и Палома Эльсессер. Девушки позируют в бассейне. На обеих — «чешуйчатые» серебряные обтягивающие платья, которые подчеркивают полноту моделей.

— так прокомментировали новый выпуск издания.

Помимо совместной обложки каждая из моделей получила и отдельную. Палома, как и Эшли, ломает в женщинах стереотипы и комплексы по поводу полноты. Ее карьера началась благодаря Instagram. Пышнотелую красотку заметили и пригласили принять участие в съемке нижнего белья. Чуть позже она получила контракт с Nike, а сейчас и вовсе украсила Vogue.

А ты стесняешься своего тела или нет?

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Фото:Instagram