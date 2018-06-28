Ну ОЧЕНЬ габаритная модель поразила читателей популярного журнала

Позже девушка похвасталась достижением со своими подписчиками в Intagram, опубликовав фотографию с обложки глянцевого издания.

— Я на седьмом небе от счастья и хочу поделиться с вами — очень необычно видеть полное тело на обложке журнала о здоровье, — написала Холидей под фото.

К слову, у модели более полутора миллионов подписчиков, многие из которых поздравили девушку с завоеванием глянца и похвалили ее пышные формы.

Ранее в сети была опубликована дерзкая и откровенная фотосессия особо крупной британской модели.