Итоги конкурса Burda Style 1/2018 

Анна провела детство в Ульяновске и начала шить в возрасте 8–10 лет по журналам Burda под руководством мамы. Одной из первых вещей, за которую взялась юная портниха, был настоящий плащ на подкладке, с застежкой-молнией! «Сама не знаю, как он у меня получился», — признается наша героиня. Детские опыты не прошли даром, и, хотя сейчас у Анны, ставшей акушером-гинекологом и врачом ультразвуковой диагностики, воспитывающей двух маленьких сыновей, свободного времени не так много, она посвящает его любимому занятию — шитью. Кстати, муж Анны, тоже врач по профессии, полностью поддерживает ее хобби и на первый семейный Новый год подарил жене не что иное, как швейную машину. Анна всегда рада сшить для своих мужчин что-нибудь интересное, но особое удовольствие — работать над собственными образами, взять понравившуюся ткань и сделать из нее то, о чем давно мечтала. Победа в конкурсе Burda Style настолько вдохновила Анну, что она несколько дней не отходила от швейной машины, готовясь к нашей фотосессии, которая в этот раз прошла на природе — в живописных окрестностях и уютных апартаментах семейного курорта «Бора-Боровск» — и подарила всем нам летнее настроение.
Анна получила памятный диплом и прекрасные подарки:
манекен от компании Elfort, утюг и фен Vitek, набор декоративной косметики Kiko Milano, сертификат на 5000 руб. от салона элитных тканей «Материя» и приглашение в салон Fresh Spa by Natura Siberica.
Однажды летом
В теплую погоду так приятно гулять в легком воздушном платье с романтичным вырезом кармен, открывающим плечи лучам солнца!
Комбинезоны поистине универсальны!
Они подходят и для работы, и для отдыха. А если добавить немного гламура, получится великолепный вечерний ансамбль.
В центре внимания:
брючный костюм с модным галстучным принтом и классическими линиями кроя.
Только для девочек:
красочные рисунки на ткани в сочетании с изящной отделкой рождают невероятно женственный образ.
Юбка-брюки — самая актуальная модель сезона!
Особенно если она сшита из нежного шифона и дополнена широкими оборками.
Брюки клеш из голубой искусственной замши смотрятся по-летнему свежо. И короткая блузка с рукавами буф здесь очень кстати!
Благодарим семейный курорт «Бора-Боровск» за гостеприимство и помощь в организации фотосъемки.
В создании образов для нашей героини принимала участие Марина Архипова, преподаватель Московского клуба визажистов «Форум».
Три призера нашего конкурса
Анна Николаева, г. Чебоксары
Елена Добровольская, г. Находка
Татьяна Полякова, г. Нижневартовск
получат выпрямители для волос Vitek и набор декоративной косметики Kiko Milano.
Специальный приз для новичков
• Курс обучения в Академии Burda получает Мария Орлова, г. Ульяновск
10 активных участников конкурса на сайте получат в подарок 15 электронных выкроек от BurdaStyle.ru