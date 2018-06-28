Итоги конкурса Burda Style 1/2018

Анна провела детство в Ульяновске и начала шить в возрасте 8–10 лет по журналам Burda под руководством мамы. Одной из первых вещей, за которую взялась юная портниха, был настоящий плащ на подкладке, с застежкой-молнией! «Сама не знаю, как он у меня получился», — признается наша героиня. Детские опыты не прошли даром, и, хотя сейчас у Анны, ставшей акушером-гинекологом и врачом ультразвуковой диагностики, воспитывающей двух маленьких сыновей, свободного времени не так много, она посвящает его любимому занятию — шитью. Кстати, муж Анны, тоже врач по профессии, полностью поддерживает ее хобби и на первый семейный Новый год подарил жене не что иное, как швейную машину. Анна всегда рада сшить для своих мужчин что-нибудь интересное, но особое удовольствие — работать над собственными образами, взять понравившуюся ткань и сделать из нее то, о чем давно мечтала. Победа в конкурсе Burda Style настолько вдохновила Анну, что она несколько дней не отходила от швейной машины, готовясь к нашей фотосессии, которая в этот раз прошла на природе — в живописных окрестностях и уютных апартаментах семейного курорта «Бора-Боровск» — и подарила всем нам летнее настроение.

Анна получила памятный диплом и прекрасные подарки:

манекен от компании Elfort, утюг и фен Vitek, набор декоративной косметики Kiko Milano, сертификат на 5000 руб. от салона элитных тканей «Материя» и приглашение в салон Fresh Spa by Natura Siberica.

Однажды летом

В теплую погоду так приятно гулять в легком воздушном платье с романтичным вырезом кармен, открывающим плечи лучам солнца!

Комбинезоны поистине универсальны!

Они подходят и для работы, и для отдыха. А если добавить немного гламура, получится великолепный вечерний ансамбль.

В центре внимания:

брючный костюм с модным галстучным принтом и классическими линиями кроя.

Только для девочек:

красочные рисунки на ткани в сочетании с изящной отделкой рождают невероятно женственный образ.

Юбка-брюки — самая актуальная модель сезона!

Особенно если она сшита из нежного шифона и дополнена широкими оборками.

Брюки клеш из голубой искусственной замши смотрятся по-летнему свежо. И короткая блузка с рукавами буф здесь очень кстати!

Благодарим семейный курорт «Бора-Боровск» за гостеприимство и помощь в организации фотосъемки.

В создании образов для нашей героини принимала участие Марина Архипова, преподаватель Московского клуба визажистов «Форум».

Три призера нашего конкурса

Елена Добровольская, г. Находка

получат выпрямители для волос Vitek и набор декоративной косметики Kiko Milano.

Специальный приз для новичков

• Курс обучения в Академии Burda получает Мария Орлова , г. Ульяновск

10 активных участников конкурса на сайте получат в подарок 15 электронных выкроек от BurdaStyle.ru