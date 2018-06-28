Бренд Edun закрывается

Бренд Edun, основанный в 2004 году вокалистом группы U2 Боно и его женой Али Хьюсон , закрывается. Коллекция весна-лето 2018 — последняя, которая будет произведена. Конгломерат LVMH, который владел 49% акций бренда, собирается продать их обратно основателям. Edun был задуман в первую очередь как этичный проект, который дает работу африканским ремесленникам и локальным производствам, и неоднократно получал награды за вклад в устойчивое развитие региона. Однако, по словам Business of Fashion, бренд не смог выстроить грамотную политику дистрибуции и ценообразования.

Ранее конгломерат Kering сообщил о прекращении сотрудничества с брендом Tomas Maier, и тот тоже вынужден закрыться.