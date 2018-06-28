Ещё
Бренд Edun закрывается
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бренд Edun закрывается 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
Бренд Edun, основанный в 2004 году вокалистом группы U2 Боно и его женой Али Хьюсон, закрывается. Коллекция весна-лето 2018 — последняя, которая будет произведена. Конгломерат LVMH, который владел 49% акций бренда, собирается продать их обратно основателям. Edun был задуман в первую очередь как этичный проект, который дает работу африканским ремесленникам и локальным производствам, и неоднократно получал награды за вклад в устойчивое развитие региона. Однако, по словам Business of Fashion, бренд не смог выстроить грамотную политику дистрибуции и ценообразования.
Ранее конгломерат Kering сообщил о прекращении сотрудничества с брендом Tomas Maier, и тот тоже вынужден закрыться.
The Blueprint: последние новости
Moschino открыли магазин в Tmall и готовят с китайским ритейлером коллаборацию Missoni выпустили коллекцию надувных матрасов Марк Джейкобс снялся в кампании Marc Jacobs Beauty
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу10
Жизнь и смерть самой полной женщины планеты1
«Пьяные дети»: Шнуров показал взрослых сына и дочь
Скандалист Солнцев рассказал об убийстве любимой22
Как оральный секс влияет на женскую красоту74
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
10:01
Бодибилдерши, которые превратились во фриков
Звёзды Здоровье
04:06
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Дети
06:45
Родители, превратившие детей в монстров ради славы
Дети
00:13
«Пьяные дети»: Шнуров показал взрослых сына и дочь
Звёзды
02:24
Скандалист Солнцев рассказал об убийстве любимой
Звёзды
02:25
Джоли представила детям нового любовника
Звёзды
04:33
Что известно о работе мозга
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение