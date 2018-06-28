Как отличить модные сандалии от бабушкиных шлепанцев: 7 признаков

Признак №1: подошва

Чтобы этим летом выбрать модные сандалии, обратите внимание на подошву. Обувь будет смотреться более стильно и легко, если подошва будет светлой и фактурной, например, тракторной. Бабушкины шлепанцы, как правило, обладают закругленным основанием, которое выглядит уныло.

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Модные закрытые сандалии стоит выбирать и по форме мыска, который не должен быть слишком тупым. Такой фасон обуви зрительно укорачивает ногу и выглядит старомодно. Присмотритесь к моделям с заостренным мыском — такие сандалии выглядят элегантно и современно. Признак №3: декор

Чрезмерный декор смотрится безвкусно и странно. Чтобы выбрать яркую и в то же время модную пару на лето, присмотритесь к разноцветным, выполненным из одного материала сандалиям. Они точно будут выглядеть эффектно и стильно. Признак №4: перфорация

Для комфорта в носке производители часто делают в сандалиях обильную перфорацию. Нередко она выполнена в форме какого-то рисунка или узора. Возможно, такие модели действительно удобны для лета, но, к сожалению, не особо актуальны. Чтобы выбрать пару, в которой нога будет дышать, обратите внимание на модели, где прорези для вентиляции более крупные и лаконичные. Признак №5: массивность

Массивная обувь находится в тренде уже не первый сезон, но чтобы не купить обувь в бабушкином стиле, присмотритесь к пропорциям. Сандалии, в которых массивной будет передняя часть, уже вышли из моды, более стильно смотрятся модели с толстой подошвой и крупными перемычками.

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Признак №6: плетение

Плетеные сандалии уже не особо актуальны, поэтому лучше обратить внимание на модели, где плетение условно — такая обувь подчеркнет ваш индивидуальный стиль. Признак №7: спортивный стиль

Спортивные сандалии, безусловно, очень удобны, но не выигрышны, если вы хотите быть модной. Желательно предпочесть подчеркнуто спортивным моделям более повседневные, но не менее комфортные. Чтобы найти такую пару, обратите внимание на натуральные материалы, плотную посадку и надежные крепления. Узнайте больше о трендах женской обуви в 2018 году:

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