Модные сандалии или бабушкины шлепанцы: 7 отличий

Сандалии — коварная обувь. Чуть просчитаешься в выборе — и походишь или на девочку детсадовского возраста, или на ровесницу маршала Жукова. Рассказываем об особых приметах современной обуви, которая не исказит ваш возраст.

Признак №1: подошва

Чтобы этим летом выбрать модные сандалии, обратите внимание на подошву. Обувь будет смотреться более стильно и легко, если подошва будет светлой и фактурной, например, тракторной. Бабушкины шлепанцы, как правило, обладают закругленным основанием, которое выглядит уныло.

Признак №2: форма носка

Модные закрытые сандалии стоит выбирать и по форме мыска, который не должен быть слишком тупым. Такой фасон обуви зрительно укорачивает ногу и выглядит старомодно. Присмотритесь к моделям с заостренным мыском — такие сандалии выглядят элегантно и современно.

Признак №3: декор

Чрезмерный декор смотрится безвкусно и странно. Чтобы выбрать яркую и в то же время модную пару на лето, присмотритесь к разноцветным, выполненным из одного материала сандалиям. Они точно будут выглядеть эффектно и стильно.

Признак №4: перфорация

Для комфорта в носке производители часто делают в сандалиях обильную перфорацию. Нередко она выполнена в форме какого-то рисунка или узора. Возможно, такие модели действительно удобны для лета, но, к сожалению, не особо актуальны.

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Чтобы выбрать пару, в которой нога будет дышать, обратите внимание на модели, где прорези для вентиляции более крупные и лаконичные.

Признак №5: массивность

Массивная обувь находится в тренде уже не первый сезон, но чтобы не купить обувь в бабушкином стиле, присмотритесь к пропорциям. Сандалии, в которых массивной будет передняя часть, уже вышли из моды, более стильно смотрятся модели с толстой подошвой и крупными перемычками.

Признак №6: плетение

Плетеные сандалии уже не особо актуальны, поэтому лучше обратить внимание на модели, где плетение условно — такая обувь подчеркнет ваш индивидуальный стиль.

Признак №7: спортивный стиль

Спортивные сандалии, безусловно, очень удобны, но не выигрышны, если вы хотите быть модной. Желательно предпочесть подчеркнуто спортивным моделям более повседневные, но не менее комфортные.

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Чтобы найти такую пару, обратите внимание на натуральные материалы, плотную посадку и надежные крепления.