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Очаровательная Ирина Шейк в стиле вестерн снялась для глянца
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Очаровательная Ирина Шейк в стиле вестерн снялась для глянца 

Журнал ОК! 1 час назад
Кажется, американским модным гуру нравится видеть Ирину Шейк в образе ковбоя. Сначала российская модель надела ковбойскую шляпу на съемках в соблазнительном ролике для Love Magazine, позже в подобном луке блеснула в рекламной компании Nike, а теперь приняла участие в фотосессии Elle. Первыми кадрами вестерн-съемки Ирина поделилась в своем Инстаграм.
Ирина Шейк
Ирину Шейк сфотографировали в аэропорту в милом мятном тренче
На первом фото Шейк запечатлена в белом брючном костюме и коричневых кожаных сапогах. Образ дополнила соломенная панама. На втором фото модель позирует в белом платье с рюшами, сидя у заросшего пруда. Фотографии получились загадочными и очень атмосферными.
Ирина Шейк
К слову, в сети обсуждают не только внешность Ирины Шейк, но и ее возлюбленного — Брэдли Купера. Общественность была возмущена тем, как плохо выглядит заросший Купер, который некоторое время был занят работой (напомним, что он и Леди Гага готовят совместный проект под названием «Звезда родилась»). Начитавшись негативных комментариев, Брэдли побрился.
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