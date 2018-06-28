Очаровательная Ирина Шейк в стиле вестерн снялась для глянца

Кажется, американским модным гуру нравится видеть Ирину Шейк в образе ковбоя. Сначала российская модель надела ковбойскую шляпу на съемках в соблазнительном ролике для Love Magazine, позже в подобном луке блеснула в рекламной компании Nike, а теперь приняла участие в фотосессии Elle . Первыми кадрами вестерн-съемки Ирина поделилась в своем Инстаграм.

Ирина Шейк

Ирину Шейк сфотографировали в аэропорту в милом мятном тренче

На первом фото Шейк запечатлена в белом брючном костюме и коричневых кожаных сапогах. Образ дополнила соломенная панама. На втором фото модель позирует в белом платье с рюшами, сидя у заросшего пруда. Фотографии получились загадочными и очень атмосферными.

Ирина Шейк