Телеведущая поплатилась за легкое платье в кадре

Власти Саудовской Аравии проводят проверку в отношении телеведущей Ширин аль-Рифай (Shireen al-Rifaie), появившейся в кадре в «неподобающем» виде. Об этом сообщает «Би-би-си».

Журналистка канала Al Aan TV Рифай вела репортаж о снятии запрета на вождение автомобилей женщинами. Во время эфира ее абайя (традиционное длинное арабское платье) раздувалась на ветру, из-под одежды была видна нога. При этом под абайей на женщине были брюки и блузка. Спорный фрагмент эфира опубликовал в своем Twitter-аккаунте вашингтонский журналист Zaid Benjamin (Zaid Benjamin).

Ее внешний вид вызвал возмущение консервативно настроенных пользователей сети. Свои комментарии они сопровождали хэштегом «обнаженная женщина-водитель в Эр-Рияде». Ведомство, ответственное в королевстве за функционирование СМИ, обвинило Рифай в нарушении правил работы. Сама журналистка свою вину отрицает. Сообщается, что после начала разбирательства она покинула страну.