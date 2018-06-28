Глубоко беременную супругу Овечкина раскритиковали за рискованно высокие каблуки

На снимке Анастасия одета в черное коктейльное платье и белые босоножки на очень высоком, пусть и устойчивом каблуке. Бывалых мам, подписанных на страницу Шубской, испугал такой выбор девушки, которая вот-вот должна впервые стать мамой — они считают, что ей стоит выбирать другую обувь. Такую, как на предыдущих фотографиях:

"Высокий каблук очень. Нагрузка на позвоночник. И потом аццкие боли в спине…", «Понимаю, что красота требует жертв, но сейчас такой период, нужно беречься, можно и на более удобной обуви ходить», «Зачем каблуки? Это рискованно», — увещевают Анастасию Шубскую поклонницы. А тебя тоже пугают ее каблуки?

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Фото:Instagram