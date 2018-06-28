Ещё
Глубоко беременную супругу Овечкина раскритиковали за рискованно высокие каблуки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глубоко беременную супругу Овечкина раскритиковали за рискованно высокие каблуки 

WMJ.ru 20 минут назад
Фото: WMJ.ru
Модель Анастасия Шубская опубликовала у себя в Instagram нежное фото с супругом, хоккеистом Александром Овечкиным, однако поклонники раскритиковали ее.
На снимке Анастасия одета в черное коктейльное платье и белые босоножки на очень высоком, пусть и устойчивом каблуке. Бывалых мам, подписанных на страницу Шубской, испугал такой выбор девушки, которая вот-вот должна впервые стать мамой — они считают, что ей стоит выбирать другую обувь. Такую, как на предыдущих фотографиях:
"Высокий каблук очень. Нагрузка на позвоночник. И потом аццкие боли в спине…", «Понимаю, что красота требует жертв, но сейчас такой период, нужно беречься, можно и на более удобной обуви ходить», «Зачем каблуки? Это рискованно», — увещевают Анастасию Шубскую поклонницы. А тебя тоже пугают ее каблуки?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
В СМИ попали документы, подтверждающие беременность Регины Тодоренко С высокой талией, бермуды или мини: идеальные модели шорт для разных типов фигур Засвет дня: звезда реалити Алексис Скай показала соски под абсолютно прозрачным платьем на BET Awards
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жизнь и смерть самой полной женщины планеты8
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу13
Джоли представила детям нового любовника
«Пьяные дети»: Шнуров показал взрослых сына и дочь2
Названы «страшные» последствия отказа от курения58
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
10:01
Бодибилдерши, которые превратились во фриков
Звёзды Здоровье
04:06
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Дети
06:45
Родители, превратившие детей в монстров ради славы
Дети
00:50
Андрей Гайдулян рассекретил свою новую девушку
Звёзды
00:13
«Пьяные дети»: Шнуров показал взрослых сына и дочь
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
Скандалист Солнцев рассказал об убийстве любимой
Звёзды
02:25
Джоли представила детям нового любовника
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение