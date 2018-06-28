Транспортные полицейские Самары помогли датскому болельщику найти потерянные вещи

Транспортные полицейские вместе с иностранцами пришли на пункт досмотра на входе в вокзал. Там, при просмотре записей камер видеонаблюдения установили, что пропавшая сумка случайно зацепилась за багаж другого человека, который этого не заметил и, забирая свой багаж, прихватил по неосторожности чужие вещи.

Полицейские нашли этого человека и направились к нему, а он в тот момент уже шел возвращать сумку. Мужчина передал полицейским чужие вещи и дал пояснения по поводу случившегося. Сумку с документами благополучно вернули владельцу.