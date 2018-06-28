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Транспортные полицейские Самары помогли датскому болельщику найти пропавшие вещи
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Транспортные полицейские Самары помогли датскому болельщику найти пропавшие вещи 

Волга Ньюс 58 минут назад
Транспортные полицейские вместе с иностранцами пришли на пункт досмотра, что при входе в самарский железнодорожный вокзал. Там, при помощи камер видеонаблюдения установили, что пропавшая сумка случайно зацепилась за багаж другого гражданина, который этого не заметил и, забирая свой багаж, прихватил по неосторожности и чужие вещи.
Полицейские установили его месторасположение и направились к нему, а он в тот момент уже шел возвращать сумку. Мужчина передал полицейским чужие вещи и дал необходимые пояснения по поводу случившегося. А сумка с документами была благополучно была возвращена владельцу.
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