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Выпущен пляжный аксессуар для девушек с большой грудью
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Выпущен пляжный аксессуар для девушек с большой грудью 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Бренд-производитель нижнего белья больших размеров Bravissimo представил необычный плавательный матрас. Об этом сообщает Mirror.
Под подушкой сделали специальное пространство, чтобы девушкам с большой грудью было удобно лежать на животе во время плавания на матрасе.
По словам представителей Bravissimo, они сделали публикацию с якобы новым продуктом в социальных сетях ради шутки. Но пользователи приняли новинку с таким восторгом, что компания решила запустить массовое производство пляжного аксессуара.
На данный момент ярко-розовый плавательный матрас Сup holders, Bravissimo style продается на официальном сайте бренда за 33 доллара.
В июне бразильская модель София Ресинг совместно с аргентинским дизайнером Мери Ракаучи выпустила коллекцию пляжной одежды Mery Playa by Sofia Resing. По словам Ресинг, она всю жизнь мечтала о своей уникальной линии купальников, поэтому при разработке коллекции продумала каждую деталь. «Мы сделали эластичную вставку в нижней части купальника. Она будет приподнимать ягодицы, вместо того, чтобы сплющивать их», — рассказала 26-летняя модель.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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