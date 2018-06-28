Аналитики: в Воронеже чаще всего замуж берут самых стройных

Исследователи изучили, какие свадебные платья чаще всего покупают россиянки.

В Воронеже невестами чаще всего оказываются именно стройные барышни. Такими наблюдениями поделились аналитики сервиса Avito, который изучили размерный ряд свадебных платьев россиянок. По данным исследователей, самый большой спрос у горожанок на платья размера 42 — 44 (S) — с начала года такие наряды приобрели 35,4% воронежских невест. На втором месте размер 44 — 46 (M) размеры одежды — такие платья купили 29% женщин. Ещё около 10% местных жительниц выбрали платья категории «без размера» и 46 — 48 (L) размера. Стоит также отметить, что в то время как в целом по стране интерес к свадебным платьям в этом году составил почти 29%, в Воронеже эта цифра составила всего 9,2%. Также в России наблюдается снижение цен на наряды — в среднем на 6,3%. Сейчас средний ценник составляет около 9 125 рублей. Самые же миниатюрные невесты живут в Уфе, говорят аналитики. Здесь самый высокий спрос на свадебные платья размеров XS — 15%, S — 37,5% и M — 24,7%. Самые большие размеры свадебных нарядов наиболее популярны в Омске.