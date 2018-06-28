Ещё
Аналитики: в Воронеже чаще всего замуж берут самых стройных
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аналитики: в Воронеже чаще всего замуж берут самых стройных 

Вести Воронеж 47 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Исследователи изучили, какие свадебные платья чаще всего покупают россиянки.
В Воронеже невестами чаще всего оказываются именно стройные барышни. Такими наблюдениями поделились аналитики сервиса Avito, который изучили размерный ряд свадебных платьев россиянок. По данным исследователей, самый большой спрос у горожанок на платья размера 42 — 44 (S) — с начала года такие наряды приобрели 35,4% воронежских невест. На втором месте размер 44 — 46 (M) размеры одежды — такие платья купили 29% женщин. Ещё около 10% местных жительниц выбрали платья категории «без размера» и 46 — 48 (L) размера. Стоит также отметить, что в то время как в целом по стране интерес к свадебным платьям в этом году составил почти 29%, в Воронеже эта цифра составила всего 9,2%. Также в России наблюдается снижение цен на наряды — в среднем на 6,3%. Сейчас средний ценник составляет около 9 125 рублей. Самые же миниатюрные невесты живут в Уфе, говорят аналитики. Здесь самый высокий спрос на свадебные платья размеров XS — 15%, S — 37,5% и M — 24,7%. Самые большие размеры свадебных нарядов наиболее популярны в Омске.
Вести Воронеж: последние новости
Мужчина – мастер маникюра, женщина – сварщик. Как в Воронеже рушат стереотипы о профессиях Дочь воронежской пенсионерки, выигравшей 506 млн рублей: «Мы дома, про исчезновение врут» Воронежцы соорудили для своего кота отдельный вход в многоэтажку
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу10
Жизнь и смерть самой полной женщины планеты1
«Пьяные дети»: Шнуров показал взрослых сына и дочь
Скандалист Солнцев рассказал об убийстве любимой22
Как оральный секс влияет на женскую красоту74
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
10:01
Бодибилдерши, которые превратились во фриков
Звёзды Здоровье
04:06
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Дети
06:45
Родители, превратившие детей в монстров ради славы
Дети
00:13
«Пьяные дети»: Шнуров показал взрослых сына и дочь
Звёзды
02:24
Скандалист Солнцев рассказал об убийстве любимой
Звёзды
02:25
Джоли представила детям нового любовника
Звёзды
04:33
Что известно о работе мозга
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение