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Moschino открыли магазин в Tmall и готовят с китайским ритейлером коллаборацию
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Moschino открыли магазин в Tmall и готовят с китайским ритейлером коллаборацию 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
Сегодня Moschino открыли флагманский магазин в Tmall — площадке, принадлежащей холдингу Alibaba. По словам Габриэле Маджио, генерального директора Moschino, это укрепит позиции бренда на азиатском рынке и привлечет молодую аудиторию. Moschino также запустят капсульную коллекцию одежды и аксессуаров с Tmall — ей займется креативный директор бренда Джереми Скотт. Это не первый случай сотрудничества крупных брендов с китайским ритейлером: весной вышла специальная коллекция Valentino для Alibaba. Про отношения китайской компании и модных брендов можно почитать в нашем материале.
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