Moschino открыли магазин в Tmall и готовят с китайским ритейлером коллаборацию 

Сегодня Moschino открыли флагманский магазин в Tmall — площадке, принадлежащей холдингу Alibaba. По словам Габриэле Маджио, генерального директора Moschino, это укрепит позиции бренда на азиатском рынке и привлечет молодую аудиторию. Moschino также запустят капсульную коллекцию одежды и аксессуаров с Tmall — ей займется креативный директор бренда Джереми Скотт. Это не первый случай сотрудничества крупных брендов с китайским ритейлером: весной вышла специальная коллекция Valentino для Alibaba. Про отношения китайской компании и модных брендов можно почитать в нашем материале.