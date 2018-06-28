От древних римлян до хиппи: история туники

Платье-туника вошло в гардероб современной женщины сравнительно недавно. Тем не менее оно быстро завоевало популярность благодаря своей универсальности. Ведь туника в зависимости от фасона и ткани уместна не только для похода на пляж, она хороша и для вечерних выходов, и даже для офиса.

История этой вещи уходит корнями глубоко в древность. Еще задолго до нашей эры свободные одеяния, которые можно считать прообразом туники, надевали мужчины и женщины в Африке. Затем в нее стали облачаться персидские воины и приближенные царя. На тот момент это было длинное платье с просторными рукавами и широким поясом, которое надевали исключительно мужчины.

Взять в оборот

В Древней Греции носили одежду, которую не кроили и не сшивали. Основной задачей этих вещей было помочь перенести жару и не дать обгореть при этом под солнцем. Прикрыть наготу в те времена не особо стремились. Более важным считалось естественное охлаждение кожи, а не стыдливость. Кроме того, подобная одежда облегчала женщинам кормление грудью. Поэтому люди облачались в простой отрез льна или хлопка, обернутый вокруг тела, который получил название хитон. Попробуйте представить: прямоугольник примерно метр на два метра складывался пополам по вертикали и закалывался на плечах. Обязательным атрибутом стал пояс, над которым делался выпуск ткани. Хитон отлично подчеркивал силуэт: когда ветер чуть распахивал ткань по бокам, можно было увидеть обнаженную ногу. Изначально их шили без узоров, а роль декоративных элементов выполняли складки. Но впоследствии стали украшать не менее пышно, чем другие типы одежды.

В Древнем Риме хитон превратился в тунику. Общий вид стал более собранным и строгим, а количество складок существенно уменьшилось. Туника в те времена служила древнему римлянину повседневной домашней одеждой. Она уже не выглядела простым куском ткани, в который драпировали тело. Сшитая из двух полотнищ, она закрывала оба плеча, а надевалась через голову и сначала имела лишь боковые проймы для рук. Потом у нее появились короткие, по локоть, рукава, которые не вшивались, а образовывались складками ткани; их долго считали признаком щегольства и изнеженности. Воротника не было — этой детали была лишена вся античная одежда. Длинную, до колен, тунику подпоясывали. Правда, без складок она стала выглядеть менее выразительно. Стремясь к разнообразию, одежду украшали вышивкой, брошами и лентами.

Сначала в Древнем Риме тунику носили исключительно воины. Однако, оценив удобство этого предмета гардероба, ее позаимствовали и женщины. Гражданская вариация получила название интима. Она была длиннее военной, и ее можно было подпоясывать. И стоит обратить внимание, что туника считалась нижней одеждой. Для того чтобы соответствовать требованиям общественной морали, выходя из дома, римлянки надевали столу — длинную накидку, которая доходила до щиколоток. Возникла градация, согласно которой длина туники и ее декоративные элементы определялись в соответствии с сословием. Например, столу со шлейфом могли носить только аристократки. Знать щеголяла в белом, а представители низших сословий шили одежду из ткани приглушенных тонов. Появились отличительные знаки, которые нашивались на одеяния прославленных воинов и политических деятелей.

После падения Римской империи туника вошла в обиход византийцев, а затем стала популярной и в восточной культуре. Именно арабы способствовали тому, что ее активно начали украшать различными камнями и вышивкой. Неудивительно, что ее так полюбили богачи.

Долгое время эту вещь носили исключительно на Востоке. В Европе она возродилась лишь во второй половине XVIII века, в эпоху расцвета стиля ампир. Но даже в это время ее могли надеть лишь самые смелые модницы, широкой популярности она не приобрела. В XIX веке туника исчезла из обихода европейцев и сохранилась в определенной форме лишь в облачениях священнослужителей, но не потеряла, однако, своего значения у восточных народов.

Дети цветов

А теперь совершим прыжок в наше время. В конце шестидесятых годов ХХ столетия молодежь западных стран взбунтовалась против буржуазного образа жизни и войны во Вьетнаме. Лозунг «Занимайтесь любовью, а не войной» стал девизом целого поколения. Это мировоззрение отразилось на внешнем облике молодых людей: независимо от пола они стали носить длинные волосы, расклешенные джинсы и туники, расписанные всевозможными растительными орнаментами и символами. Последняя вернулась в моду благодаря тому, что хиппи любили ездить в разные страны, в том числе и в Индию, откуда и привезли почти забытую на Западе одежду. Этностиль, который расцвел в эпоху хиппи, занял прочные позиции в мире моды.

Затем восточной культурой увлеклись и представители мира моды. Только в отличие от нарядов индийских старцев их варианты туники были значительно короче. Первым уловил эту тенденцию Ив Сен-Лоран, создав модели в песочных тонах с сексуальными шнуровками для богемной публики. С тех пор эта вещь прочно обосновалась в гардеробе звезд: певица Марианна Фэйтфул, актрисы Миа Фэрроу Урсула Андресс щеголяли на вечеринках в богато расшитых туниках из тканей с индийским узором «пейсли». А в наше время дизайнеры не устают интерпретировать эту классическую деталь гардероба по-своему. Так, модельер Мэтью Уильямсон увлекается психоделическими узорами, а Диана фон Фюрстенберг украшает свои произведения аппликациями из пайеток.

По правилам и без Сегодня туникой называют одежду, которая соответствует нескольким критериям: не имеет воротника и является цельной спереди и сзади. Туника может быть как с рукавами, так и без них, с разрезами по бокам и без оных. Длина может варьироваться, неизменным остается лишь условие, чтобы бедра были закрыты.

Так как же стоит комбинировать эту яркую вещь с другими, чтобы выглядеть стильно? Первое, что вам необходимо уяснить при выборе туники, — то, что она идет всем. Вернее, к любой фигуре можно подобрать идеальную модель. Маленького вы роста или высокая, с узкими или широкими плечами — вы всегда сможете найти вариант, который вас устроит. Кстати говоря, туника идеально подходит полным женщинам, потому что благодаря свободному крою и принтам она скрывает округлости, которые хотелось бы замаскировать. Но также в ней привлекательно выглядят и худышки, которые хотели бы зрительно сделать фигуру более объемной.

При выборе нужно обратить внимание на вырез горловины. Самые красивые модели — с V-образным и круглым вырезом. А вот полным больше подойдет квадратный, который акцентирует взгляд на лице и декольте, отвлекая внимание от проблемных зон.

Каждый сезон модельеры предлагают новые актуальные цвета, но белая туника — вне конкуренции. Стильная, нарядная и абсолютно универсальная. Такая модель освежает образ, прекрасно смотрится летом и идет к любому цветотипу. Хотите создать более сдержанный образ или просто казаться стройнее? Выбирайте черные вещи.

Сочетать этот предмет гардероба можно практически с чем угодно. К примеру, туника с шортами — прекрасный вариант для жаркой погоды. К слову, можно надеть любые шорты — из джинсы или льна, светлые, темные, рваные, длинные или короткие, облегающие или мешковатые… Эта вещь хорошо смотрится с брюками, облегчая весь look, но важно, чтобы низ был без обилия фурнитуры, вышивки и карманов. Многим покажется это слишком дерзким, но туника способна превосходно сочетаться с кожаной курткой. Причем куртка может быть короткой, доходящей до талии, а туника — более длинной. Или накиньте на плечи жакет, закатав рукава. Ее можно носить даже с джинсовой курткой, учитывая, что к нам как раз вернулась мода на стиль восьмидесятых. Не следует экспериментировать разве что с тренчем, хотя дизайнеры, вполне вероятно, скоро предложат нам и такие варианты. Хотите надеть тунику в офис? Тоже не проблема! Выбирайте простую модель без обилия ярких деталей и создайте отличный ансамбль с юбкой-карандашом или прямыми однотонными брюками.

Обувь лучше надеть изящную, например сандалии на плоской подошве или открытые босоножки. В таком случае образ получится нарочито этническим. А если у вас не стоит такой задачи, можно носить тунику с шортами и ботильонами, причем особенно эффектно будут смотреться сапоги в стиле кантри с бахромой.

Обязательный аксессуар для туники — ремень. Он помогает играть с ее формой, подчеркивая бедра или талию, делая ее при необходимости более тонкой. Пояс к тунике может быть как широкий, так и узкий, кожаный или хлопковый, однотонный или узорчатый. Также можно в качестве него использовать цветной шелковый платок. Не забудьте про несколько браслетов или длинные бусы — и образ в стиле хиппи готов!