Платья, блузки и топы с открытыми плечами: 4 варианта для любого случая

Вариант 1: полностью открытые плечи

Самый смелый и откровенный вариант — платье, блузка или топ, полностью открывающие плечи. Такие модели особенно хороши для вечера — они выглядят очень нарядно и эффектно. Но при грамотном подборе модели, ткани и остальной одежды комплекта вещь с вырезом «кармен» будет уместно смотреться и днём, тем более — летом.

Фото: boutiqueguru.com Фото: royalarch314.co.uk Фото: reserved.com Фото: attrattivo.cz Фото: mccallpattern.mccall.com Вариант 2: открытые плечи + бретели

Компромиссный вариант, позволяющий одновременно и эффектно открыть плечи, и быть уверенной, что платье или блузка не «убегут» неожиданно вниз. Также модели с открытыми плечами и бретелями смотрятся более сдержанно, чем полностью открытые, и порой — даже более интересно из-за дополнительных деталей. Кстати, бретель может быть и одна — это сделает вещь ещё необычнее.

Фото: lyst.com Фото: boohoo.com Фото: boutiqueguru.com Фото: forever21.com Фото: infinitybride.co.za Вариант 3: одно открытое плечо

Асимметричный крой — одна из главных модных тенденций нынешнего весенне-летнего сезона, и модели с одним открытым плечом — один из прекрасных вариантов реализации этого тренда. Платья, блузки и топы с открытым плечом выглядят необычно, к тому же, как и прочие вещи асимметричного кроя, «умеют» стройнить, делая фигуру более изящной. Отличный вариант как для дня, так и для вечера.

Фото: jcrew.com Фото: starbags.gr Фото: royalarch314.co.uk Фото: dannyamendola.org Фото: inspirationalfashionsmwl.com Вариант 4: вырезы на плечах и рукавах

Несмотря на наибольшую закрытость из всех вариантов нашей подборки, такие модели, возможно, позволяют создать самый эффектный и трендовый образ. Особенно интересно выглядят в остальном строгие, «застёгнутые на все пуговицы» блузки с вырезами на плечах и рукавах — работает эффект контраста. Модели с вырезом и воланом на плечах смотрятся более романтично, широкий драпированный рукав с вырезом — очень женственно.

Фото: lyst.com Фото: bmoiselle.com Фото: gozon.com Фото: bellaxo.co.za Фото: forever21.com