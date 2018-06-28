12 главных трендов мужской моды сезона весна-лето 2019

В Европе прошли показы мужских коллекций на 2019 год. Мы выбрали лучшие весенне-летние образы и составили гид по трендам в одежде и аксессуарах.

Приталенный силуэт

В мужской и женской моде происходит глобальный обмен: девушки носят оверсайзовые маскулинные вещи (следствие новой волны феминизма), а парни — костюмы и джемперы, повторяющие форму тела. Со следующего года худощавость — не недостаток, а тренд, поэтому выбрасываем мешковатые брюки, темные толстовки и многослойную верхнюю одежду в пользу skinny-джинсов и рубашек на два размера меньше.

Фотопринт

Дизайнеры настойчиво возвращают 2013-й: фотопринт, который был очень моден в те годы, появился едва ли не во всех ведущих коллекциях. Камбэк начался еще в прошлом сезоне, когда Раф Симонс заключил 12-летнее соглашение с Фондом Энди Уорхола и стал заимствовать работы художника для рубашек, платьев, джинсовок и сумок-ковшей Calvin Klein. Теперь за Рафом (между прочим, лучшим дизайнером женской одежды!) повторяют дизайнеры Balmain, Palm Angels, No.21 и MSGM — они печатают на одежде отрывки из туристических гидов и кадры из собственных рекламных кампейнов.

Комбинезоны

Штурм универмагов, масс-маркета и шоу-румов российских дизайнеров показал: мужчины пока не готовы к комбинезонам. А мировой подиум считает, что зря, показывая, как классно вещь сочетается с тренчем от Dries Van Noten или цветной рубашкой от Maison Margiela. Для самых смелых дизайнеры придумали модели из пластика и винила — в таких, помимо всего прочего, не промокнешь под петербургским дождем.

Цветочный принт

В женских коллекциях переизбыток флористики — розы, подсолнухи, ирисы и георгины проросли и в menswear-линейках. Причем преимущественно на брутальных и деловых вещах: рубашках для офиса, брюках карго, джинсовых куртках и теплых парках.

Ультракороткие шорты

На прошедших Неделях моды прошла незаметная на первый взгляд революция: организаторы шоу перестали брить ноги моделям. Теперь волосатый мужчина в коротких шортах — это не только естественно, но еще и красиво. Доказано Fendi, Hermes и новым креативным директором Dior Homme Кимом Джонсом

Осовремененные мундиры

Милитари — тенденция вечная, но уже изрядно поднадоевшая: куртки и брюки с камуфляжем переходят из года в год и из показа в показ. Джон Гальяно , Оливье Рустен, Доменико Дольче и Стефано Габбана первыми поняли, что интереснее работать не с принтами, а кроем военных вещей: на их мужских шоу появились отличные деконструированные (и кутюрные!) мундиры.

Жилеты с карманами

В это время Вирджил Абло, Херон Престон, Марсело Бурлон и другие кумиры хайпбистов обращаются к милитари 21 века, переосмысливая не гвардейский костюм, а экипировку американского полицейского. Жилеты с вместительными карманами, в которых можно спрятать снасти для рыбалки или iPad, в следующем году станут главным (самым функциональным!) маст-хэвом.

Глиттер

Блестки, как и цветочный принт, в женских коллекциях превратились из тренда в обыденность. У мужчин же это выглядит ново и свежо — спасибо Элтону Джону Филиппу Киркорову : выглядеть по-королевски теперь хотят не только пенсионеры, но и миллениалы.

Прозрачные плащи

Непромокаемая одежда нужна не только девчонкам — виниловые и пластиковые плащи появились в menswear-коллекциях Versace, Dries Van Noten и No.21. Первый замешивает вещь с панамами и кросс-боди, второй — с подвернутыми брюками и сандалиями, а третий — с офисным костюмом, показывая, что дождевик подходит даже к самой унылой одежде.

Анораки

Для адептов практичности также придумали анораки — вещь, раньше появлявшуюся только в коллекциях уличных и спортивных марок (Stussy, The North Face и Patagonia). Теперь их делают в Prada, Dior Homme, Louis Vuitton и прочих представителях тяжелого люкса, поэтому они доступны не только в других материалах (перфорированной коже, льне и жаккарде), но и по другой цене.

Сумки-подвески

А вот Jaquemus вернул 2007-й — на его женском показе в феврале появились сумки-медальоны, похожие на мобильные чехлы на шнурке. Теперь такие же есть в мужской коллекции бренда, а еще у Fendi, Valentino, Palm Angels и Marcelo Burlon County of Milan.

Стейтмент-кроссовки

Самая популярная мужская обувь — кроссовки — в новом сезоне обретет фирменный орнамент Versace, рифленую подошву Dolce & Gabbana, розовый мех Valentino и материал Oblique Dior, созданный Марком Боаном в 1970-е годы. И как выбрать?

Фото: vogue.com