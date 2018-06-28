Как носить треники каждый день

Если взглянуть на треники ретроспективно — становится понятно, что это — предмет с богатой культурой. Например, треники очень любят лентяи и лодыри всех мастей, не брезгуют ими подростки с окраин, а также те граждане, чье юношеское увлечение спортом осталось с ними на всю жизнь. Прийти в трениках в приличное место — безусловный моветон, но стоит ли навсегда распрощаться с удобными спортивными штанами? В последнее время все больше модных домов возвращаются к теме тренировочных штанов. За последние несколько сезонов спортивные костюмы начали появляться на модных подиумах Лондона, Парижа и Милана с пугающей частотой. Джорджио Армани Пол Смит , Луи Витон — в линейках этих брендов присутствуют тренировочные штаны, а это о чем-то да говорит.

Гибридные треники Нечто среднее между узкими тренировочными штанами и брюками-дудочками? Почему бы и нет. Подбор аксессуаров для штанов такого типа может проявить в них ту или иную сторону. Например, с блейзером и монотонной рубашкой, треники превратятся в обычные брюки, а с футболкой или майкой штаны проявят свой спортивный нрав.

Треники выходного дня Даже если всю неделю ты не снимаешь галстук и не расстегиваешь верхние пуговицы рубашек, то уж в выходные дни можно позволить себе расслабиться и надеть удобные штаны из хлопка джерси. Неброские расцветки не выдадут в тебе любителя пестрой гаммы и сохранят строгость до понедельника.

Смарт-треники С приставкой смарт все приобретает особенное обаяние, и даже простые спортивные штаны могут стать продуктом интеллектуального труда. Классический силуэт и сдержанный синий цвет впишутся в преппи-гардероб и подойдут даже под твое клубное-поло или блейзер.

Обычные треники Да, эти штаны предназначены не только для лежания на диване и походов в магазин за пивом. В них можно и нужно заниматься спортом, особенно в холодное время года.

Офисные треники

Конечно, если твой дресс-код в офисе — строгий костюм и голубая рубашка, появление в офисе в трениках, пускай даже адаптированных под нужды обитателей бизнес-центров, станет вызовом корпоративной культуре. Если же нравы в твоем офисе царят посвободнее, смело надевай треники с туфлями и рубашкой и забудь о завистниках и собирай восхищенные взгляды тех, кто действительно смыслит в моде.