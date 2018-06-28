Телеведущая сбежала из страны из-за скандала с откровенным нарядом

Известной телеведущей Ширин аль‐Рифаи пришлось покинуть Саудовскую Аравию после скандала, разразившегося из-за ее платья.

Девушка снимала сюжет о том, что ее соотечественницам разрешили водить автомобили. Она вела свой репортаж на фоне машины, когда ветер начал раздувать полы ее накидки.

Под ней у телеведущей были брюки и блузка. Однако зрителям показалось, что одета девушка была чересчур вызывающе: брюки облегали ноги, а платок не полностью покрывал волосы.

Генеральная комиссия по телерадиовещанию Саудовской Аравии признала наряд аль-Рифаи «неприемлемым», сообщаете телеканал «360».

В отношении телезвезды было инициировано расследование, и она поспешила уехать из страны. Своим подписчикам Щирин показала снимок авиабилета, но не сообщила о пункте своего назначения.

Недавно работой поплатилась телеведущая из Кувейта. Зрители возмутились ее платьем. Девушку отстранили от эфира после того, как в редакцию поступило множество звонков от разъяренных телезрителей.