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Телеведущая сбежала из страны из-за скандала с откровенным нарядом
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Телеведущая сбежала из страны из-за скандала с откровенным нарядом 

Ридус 41 минуту назад
Известной телеведущей Ширин аль‐Рифаи пришлось покинуть Саудовскую Аравию после скандала, разразившегося из-за ее платья.
Девушка снимала сюжет о том, что ее соотечественницам разрешили водить автомобили. Она вела свой репортаж на фоне машины, когда ветер начал раздувать полы ее накидки.
Под ней у телеведущей были брюки и блузка. Однако зрителям показалось, что одета девушка была чересчур вызывающе: брюки облегали ноги, а платок не полностью покрывал волосы.
Генеральная комиссия по телерадиовещанию Саудовской Аравии признала наряд аль-Рифаи «неприемлемым», сообщаете телеканал «360».
В отношении телезвезды было инициировано расследование, и она поспешила уехать из страны. Своим подписчикам Щирин показала снимок авиабилета, но не сообщила о пункте своего назначения.
Недавно работой поплатилась телеведущая из Кувейта. Зрители возмутились ее платьем. Девушку отстранили от эфира после того, как в редакцию поступило множество звонков от разъяренных телезрителей.
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