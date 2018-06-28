Юбка-пудель: удивительная модель из 50-х

Об этой юбке слышали немногие, а между тем она была настоящим хитом в 50-х годах прошлого века! Девушки мечтали отправиться в ней на выпускной, а более старшее поколение

Что такое юбка-пудель

На английском этот фасон называется poodle skirt, что можно перевести как «юбка-пудель» или даже «юбка с пуделем». С точки зрения кроя это была самая популярная в этом десятилетии юбка-солнце или солнце-клеш. Чаще всего она шилась из фетра, достаточно плотного и в то же время легкого, но главное отличительной ее чертой были крупные аппликации с самыми невероятными мотивами: пудели, кошки, белки, гитары или даже популярные фразы, например, строчки из песен.

Предпочитали такие юбки в основном девушки-подростки, но и женщины более старшего возраста любили их не менее преданно, правда, выбирали более сдержанные аппликации, например, с Эйфелевой башней или бокалом мартини.

Юбка-пудель: история появления

История создания этой нестандартной юбки весьма примечательна! Появилась она в 1947 году и, как ни странно, пуделя на ней не было. Актрису и певицу Джули Линн Шарлот, 25 лет от роду, пригласили на рождественскую вечеринку, но к своему огорчению буквально накануне праздника девушка обнаружила, что надеть ей совершенно нечего.

Никаких швейных навыков у нее не было, но поскольку ее мать владела фабрикой, на которой использовался фетр, она решила в меру своих способностей вырезать из этого материала юбку-солнце. Позднее девушка рассказывала, что в успехе ее убедило то, что фетр не требует обработки срезов, ведь этот материал не осыпается.

Для красоты Джули добавила на юбку яркую аппликацию с рождественскими мотивами. На вечеринке ее наряд удостоился массы комплиментов!

Не прошло и нескольких дней, как к ней обратились с просьбой сшить еще одну юбку, но на сей раз с собаками, поскольку мотивы с этими домашними животными были очень популярны. Изначально Джули сделала юбку с тремя таксами на поводках, при этом девушка придумала для них настоящую историю! Первая такса — настоящая кокетка, вторая — высокомерная и холодная, а третья — преданный поклонник кокетки, которому чрезвычайно хочется идти рядом с ней, но из-за перепутавшихся поводков идти ему приходится рядом с высокомерной барышней.

По словам Джули, ей хотелось вложить в свои дизайны историю, которая легко могла бы стать поводом для знакомства и общения. Она настолько любила свои аппликации, что позднее, когда ее юбки стали продаваться в магазинах, девушка прикладывала описание заложенных в дизайны историй, чтобы продавцы могли достоверно их изложить, если кто-то из покупателей спросит.

Ну а пудели появились уже в 50-х: эта порода пользовалась популярностью у богатых дам, что и вдохновило Джули на создание соответствующей аппликации. И к ее удивлению, юбки с пуделями завоевали такую народную любовь, что крупные магазины начали обращаться к Джули с просьбой сшить для них партию, а название юбка-пудель стало модным термином.

Популярность poodle skirt превзошла все возможные ожидания, главным образом, потому что шить их было очень легко даже с минимальными швейными навыками. Именно поэтому на свет стали появляться десятки и сотни разнообразных дизайнов, жизнерадостных и самую чуточку наивных, и все они, независимо от сюжета аппликации, так и стали называть, юбка-пудель.