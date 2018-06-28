10 горячих трендов из «Секса в большом городе»

Кэрри Брэдшоу — признанная икона стиля, по ее образам, созданным для знаменитого сериала, можно писать настоящие серьезные диссертации по истории моды и правилам использования отдельных предметов гардероба. Нынешние модные тренды очень успешно копируют некоторые из самых успешных находок героини Сары Джессики Паркер . Что же — пересматриваем наиболее удачные образы признанной модницы и смотрим, как их можно адаптировать под реалии сегодняшнего дня.

Основные черты модного гардероба, сошедшего с экрана с трансляцией «Секса в большом городе», — многослойность, микс контрастных принтов и неожиданных фактур, аксессуары необычного вида и, конечно же, истинная цветущая женственность в образе.

Прозрачная обувь

Идея прозрачных туфелек впервые была озвучена в одной известной сказке — именно хрустальная обувь позволила Золушке попасть прямиком в объятия прекрасного Принца. Идея практического воплощения такой обуви посетила знаменитого дизайнера Сальваторе Феррагамо в годы Второй мировой войны — однажды он наблюдал за тем, как рыбаки закидывают сети, и тут же захотел делать обувь с прозрачными нейлоновыми ремешками.

Первая модель была представлена уже в мирное время, в 1947 году — к нейлоновому верху был прибавлен изящный клинообразный каблук, так что нога женщины, удлинившись визуально, словно бы парила в воздухе. Однако подобная лаконичность пришлась тогда не очень по вкусу, да и стоили такие туфли очень нескромно: «Зачем покупать невидимые туфли за 30 долларов, если за эту цену можно купить четыре тонны угля?». Такого рода гневные и недоумевающие заголовки появлялись в то время в газетах. Благосклонность публики пришла к прозрачным туфлям лишь в шестидесятых, а модный ренессанс случился лишь с появлением в такой обуви прекрасной Кэрри.

Сегодняшнее «присутствие отсутствия» очень приветствуется: из прозрачного пластика изготавливают изящные туфли, высокие сапоги и сумки разных форм, из бесцветного винила шьют одежду и шляпы. Главное правило ношения прозрачной обуви или одежды — такой предмет должен быть в комплекте только один.

Сумки из соломы и рафии

Если продолжать «сказочную тему», то, пожалуй, такая сумка пришлась бы очень по душе другой героине культовой истории — Красной Шапочке. Отсюда, кстати, вытекает и правило ношения такой сумки — из соломки может быть выполнена либо сумка, либо шляпа. Если сочетать их вместе, то получится пасторальная пастушка, а этот образ никак не входит в число горячих в нынешнем году.

Логомания

Кичиться лейблом с именем известного дизайнера по-прежнему считается моветоном, но одежда с принтами, на которых логотип производителя расположен в интересном ритме, — в тренде. Таким образом может быть украшено все что угодно, но одеваться так с головы до пят все же не стоит. Одного предмета в стиле логомании в ансамбле вполне достаточно. Пусть остальное будет однотонным — речь все же идет о моде, а не о рекламных щитах.

Изящный розовый

Этот тренд, кажется, прописался в гардеробе взрослой женщины всерьез и надолго: уже несколько лет одежда розового цвета не желает сдавать своих позиций, совершив уверенный марш-бросок даже на территорию бизнес-гардероба и успев приглянуться мужчинам. В этом сезоне розовый может быть использован в различных предметах одежды в любом стиле — от кэжуала и откровенного милитари до милых и романтичных платьев. Тем, кто не понял, о каком именно розовом идет речь, советуем поскорее посмотреть несколько эпизодов с мисс Брэдшоу. Просто для освежения памяти.

Рюши и оборки

Их не может быть слишком много ни при каких обстоятельствах, но сегодня их носят не столько с романтичными туфлями-лодочками, сколько с тяжелыми ботинками или практичными кроссовками. Последние, кстати, могут быть любого контрастного с нарядом цвета.

Стиль принцессы

Совершенно не важно, куда вы направляетесь — на свадьбу лучшего друга, на совет директоров, где вы вообще-то самый главный директор, или на прогулку с пятью детьми. Платье в стиле принцесс будет всюду уместно: вырез-лодочка, отсутствие рукавов, узкая талия и широкая юбка длиной до колена. Сочетать его можно с чем угодно — что со шпилькой, что с кедами. То же самое касается прически — более строгие укладки подойдут для серьезных ситуаций, а озорные мальчишеские стрижки — для приключений, хотя и тут, конечно, может быть масса вариаций.

Платье на тонких бретелях

Еще один способ продемонстрировать женственность — надеть платье на тонких бретелях и подчеркнуть изящество ключиц. Подобная одежда в бельевом стиле уместна практически в любой ситуации: в офис можно сочетать такое платье со строгим жакетом, а вечерний вариант предполагает драгоценности на обнаженной шее и высокий каблук.

Цветы плюс графика

Старые правила о том, можно ли сочетать активный принт с другим подобным, безнадежно отстали от моды. Можно, особенно если один из предметов — с ярким флоральным узором, а другой — с интересной графикой. Оба предмета одежды могут быть в одной цветовой гамме или совсем наоборот — но важно смотреть на общую массу цветового пятна. Чего-то одного должно быть все же больше, иначе фигура будет визуально делиться пополам и казаться ниже и шире, а на это не пойдет ни одна модница.

Романтичный принт в горох

Сплошное счастье для поклонников стиля пин-ап: в наши дни принт полька-дот необычайно популярен. Очень интересно сочетание романтичной блузы в контрастный горох с джинсами и твидовым пиджаком, например. Или с кожаной юбкой в стиле 80-х.

Многослойность

Ренессанс и переосмысление стиля бохо — варианта для уверенных в себе и одновременно мечтательных натур, которым нравится быть в центре внимания. Искусству миксовать цвета, принты и фактуры лучше поучиться заранее — например, посмотреть, как уверенно комбинирует вещи героиня Сары Джессики Паркер. И не забыть о массивных украшениях в больших количествах — это тот случай, когда хорошего много не бывает.