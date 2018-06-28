Ещё
Джиджи Хадид возмутила поклонников изменив цвет кожи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джиджи Хадид возмутила поклонников изменив цвет кожи 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
Джиджи Хадид в конце-концов довела фанатов до точки кипения. Ее совместный снимок с дочкой Синди Кроуфорд, Каей Герберт, выглядит просто здорово, но бэкграунд у концепта такой, что люди готовы порвать дизайнера на тряпки.
Автором провокационной рекламной кампании выступил креативный директор Moschino, Джереми Скотт. Он придумал раскрасить кожу моделей в разные цвета и назвал весь проект Alien Nation — стилистика снимков и одежды косвенно перекликается с фантастическим сериалом Star Trek, что делает оправданным название кампании, «Нация пришельцев».
Проблема в том, что в английском языке слово Alien используется и в значении «нелегальный иммигрант». А в последнее время эта тема настолько горяча, что селебрити обычно стараются обойти ее стороной. Само собой, в сети моментально появились комментарии не слишком-то довольных поклонников Джиджи.
Что значит «чужак»? Концепция моей кампании должна привлечь внимание к жесткому отношению администрации США к таким «нелегальным пришельцам». Я раскрасил моих моделей, чтобы положить начало дискуссии. Имеет ли вообще значение, какие они: желтые, синие или оранжевые. Они наши друзья, соседи, коллеги, родственники и люди, которых мы любим — Джереми Скотт
В сети довольно логично заметили, что модному дизайнеру лучше бы заняться своим делом, а не лезть в политику, да еще с такими провокационными высказываниями.
Последние новости
70-летний Сталлоне подтягивается так, что ты сейчас бросишь все и побежишь в спортзал Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наболело: «Мне 46, и этот брак зашел в тупик»5
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу13
Жизнь и смерть самой полной женщины планеты28
Джоли представила детям нового любовника
«Пьяные дети»: Шнуров показал взрослых сына и дочь4
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
06:02
Проверьте эти кулинарные хитрости
Еда
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:56
Как вам лгут этикетки продуктов
Еда Здоровье
10:01
Бодибилдерши, которые превратились во фриков
Звёзды Здоровье
04:06
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Звёзды
06:45
Родители, превратившие детей в монстров ради славы
Дети
00:50
Андрей Гайдулян рассекретил свою новую девушку
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение