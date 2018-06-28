Джиджи Хадид возмутила поклонников изменив цвет кожи

Джиджи Хадид в конце-концов довела фанатов до точки кипения. Ее совместный снимок с дочкой Синди Кроуфорд , Каей Герберт, выглядит просто здорово, но бэкграунд у концепта такой, что люди готовы порвать дизайнера на тряпки.

Автором провокационной рекламной кампании выступил креативный директор Moschino, Джереми Скотт . Он придумал раскрасить кожу моделей в разные цвета и назвал весь проект Alien Nation — стилистика снимков и одежды косвенно перекликается с фантастическим сериалом Star Trek, что делает оправданным название кампании, «Нация пришельцев».

Проблема в том, что в английском языке слово Alien используется и в значении «нелегальный иммигрант». А в последнее время эта тема настолько горяча, что селебрити обычно стараются обойти ее стороной. Само собой, в сети моментально появились комментарии не слишком-то довольных поклонников Джиджи.

Что значит «чужак»? Концепция моей кампании должна привлечь внимание к жесткому отношению администрации США к таким «нелегальным пришельцам». Я раскрасил моих моделей, чтобы положить начало дискуссии. Имеет ли вообще значение, какие они: желтые, синие или оранжевые. Они наши друзья, соседи, коллеги, родственники и люди, которых мы любим — Джереми Скотт

В сети довольно логично заметили, что модному дизайнеру лучше бы заняться своим делом, а не лезть в политику, да еще с такими провокационными высказываниями.