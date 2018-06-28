Убрать из гардероба. Какую одежду и обувь вредно носить летом

Летом наш гардероб кардинально меняется, и не всегда мода перекликается с требованиями безопасности. «АиФ-Челябинск» рассказывает, какие вещи лучше отложить на дальнюю полку, чтобы не приобрести проблем со здоровьем.

Обтягивающая одежда и бельё

Соблазн подчеркнуть изящные формы тела летом особенно велик, поэтому многие люди выбирают облегающие вещи. Такая одежда ускоряет перегрев и противопоказана в жаркую погоду.

Чтобы избавиться от заметных складочек и выпирающего живота, а также зрительно подтянуть ягодицы, женщины часто используют утягивающее бельё. Особенно актуально это становиться летом, когда хочется надеть платье из тонкой ткани. Однако нужно помнить, что компрессионное бельё — вещь для особых случаев, носить его ежедневно по восемь часов подряд нельзя. Последствия могут быть самыми разными: от раздражения кожи до обморока из-за сильной утяжки и духоты.

Синтетические вещи

Одежда из недорогих синтетических тканей — не лучший выбор в любое время года, однако летом такой материал дополнительно создаёт эффект сауны. Кожа под синтетической блузкой нагревается и потеет, ткань липнет к влажному телу и даже может вызвать раздражение, если для её обработки применялись не самые безопасные вещества.

Платья и блузки с глубоким декольте

Летом так и тянет надеть максимально открытую одежду, однако и здесь таится опасность. Под ярким солнцем все оголённые участки тела получат значительное количество ультрафиолета, воздействие которого особенно негативно сказывается на коже груди. Любительницам глубокого декольте стоит либо совсем отказаться от вырезов, либо запастись кремом с высоким уровнем защиты. Если кожа вдобавок светлая, и на ней есть тёмные родинки, риск осложнений повышается в разы.

Балетки

Лёгкие яркие туфельки — это именно то, что хочется носить летом. Однако обувь на плоской подошве негативно влияет на здоровье суставов.

«Я за удобную и качественную обувь с супинатором, не китайского и не турецкого производителя. Никогда не экономьте на хорошей обуви. Иначе потом поплатитесь здоровьем. Если обувь неудобная, исчезает амортизация со стороны стоп, отсутствие рессор «бьёт» по коленям, «летит» поясница», — говорит кандидат медицинских наук, ревматолог Амина Исаканова.

Туфли на высоком каблуке

Так и обувь на плоской подошве, туфли с высокими каблуками заставляют стопы быстро уставать. Специалисты рекомендуют носить «шпильки» не более двух часов в день, иначе отёков и натоптышей, а впоследствии и более серьёзных проблем, не миновать.

Босоножки с узкими ремешками

Тонкие ремешки, перетягивающие ноги и врезающиеся в кожу, не только приводят к мозолям, но и мешают нормальному кровообращению. Как следствие — опухшие и уставшие ноги к концу дня.