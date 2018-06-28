Первая круизная коллекция I AM Studio: повседневные пижамы и идеальные платья для путешествий

Московский бренд I AM Studio, недавно открывший магазин в ТРЦ «Галерея», выпустил первую круизную коллекцию с оверсайзовыми халатами, повседневными бралеттами, платьями с цветочным принтом и брючными костюмами в пижамном стиле. Все они сделаны из комфортных для лета тканей — льна, хлопка и атласа — и проверены жаркой погодой в Марокко, где проходили съемки лукбука.