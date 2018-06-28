Первая круизная коллекция I AM Studio: повседневные пижамы и идеальные платья для путешествий 

Московский бренд I AM Studio, недавно открывший магазин в ТРЦ «Галерея», выпустил первую круизную коллекцию с оверсайзовыми халатами, повседневными бралеттами, платьями с цветочным принтом и брючными костюмами в пижамном стиле. Все они сделаны из комфортных для лета тканей — льна, хлопка и атласа — и проверены жаркой погодой в Марокко, где проходили съемки лукбука.
Марка, которую носят и любят Ксения Собчак, Ляйсан Утяшева и Эвелина Хромченко (сочетая с тяжелым люксом вроде Dries Van Noten и Ann Demeulemeester), относит себя к категории «middle-up» и концепции «доступная роскошь». Коллекции I AM Studio идеальны для тех, кто «перерос» масс-маркет, но не готов платить за одежду с подиума. Посмотреть и примерить их можно уже сейчас — круизная линейка приехала в магазин в Петербурге и продается по ценам от 4800 до 14 800 рублей.