Ещё
Первая круизная коллекция I AM Studio: повседневные пижамы и идеальные платья для путешествий
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первая круизная коллекция I AM Studio: повседневные пижамы и идеальные платья для путешествий 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
Московский бренд I AM Studio, недавно открывший магазин в ТРЦ «Галерея», выпустил первую круизную коллекцию с оверсайзовыми халатами, повседневными бралеттами, платьями с цветочным принтом и брючными костюмами в пижамном стиле. Все они сделаны из комфортных для лета тканей — льна, хлопка и атласа — и проверены жаркой погодой в Марокко, где проходили съемки лукбука.
Марка, которую носят и любят Ксения Собчак, Ляйсан Утяшева и Эвелина Хромченко (сочетая с тяжелым люксом вроде Dries Van Noten и Ann Demeulemeester), относит себя к категории «middle-up» и концепции «доступная роскошь». Коллекции I AM Studio идеальны для тех, кто «перерос» масс-маркет, но не готов платить за одежду с подиума. Посмотреть и примерить их можно уже сейчас — круизная линейка приехала в магазин в Петербурге и продается по ценам от 4800 до 14 800 рублей.
Собака.ru: последние новости
Сергей Шнуров, Рената Литвинова и другие герои показывают, как выглядели в школе и университете 12 главных трендов мужской моды сезона весна-лето 2019 Гид: 23 магазина с летними распродажами
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наболело: «Мне 46, и этот брак зашел в тупик»5
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу13
Жизнь и смерть самой полной женщины планеты28
Джоли представила детям нового любовника
«Пьяные дети»: Шнуров показал взрослых сына и дочь4
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
06:02
Проверьте эти кулинарные хитрости
Еда
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:56
Как вам лгут этикетки продуктов
Еда Здоровье
10:01
Бодибилдерши, которые превратились во фриков
Звёзды Здоровье
04:06
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Звёзды
06:45
Родители, превратившие детей в монстров ради славы
Дети
00:50
Андрей Гайдулян рассекретил свою новую девушку
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение