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«Пугачева опять похудела?»: фанаты не узнали Селин Дион в новом модном образе
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«Пугачева опять похудела?»: фанаты не узнали Селин Дион в новом модном образе 

Журнал ОК! 2 часа назад
Во вторник вечером стартовал тур Селин Дион по азиатским странам. Начался он с концерта в Токио, на который пришли около 55 тысяч фанатов. Однако вместо того, чтобы обсуждать творчество певицы, сеть взорвалась негативными комментариями в адрес её внешности.
Селин Дион, фото из Instagram
50-летняя певица опубликовала фото в своем Инстаграм, на котором предстала в необычном для неё модном образе. Платье с графическим принтом от JW Anderson, волнистые светлые волосы, круглые очки Dior, шарф Gucci — все это сделало звезду неузнаваемой.
«Ты Селин или Леди Гага?», «Пугачева опять похудела?», «Это Орбакайте!», — пишут забавные комментарии под фото фанаты из разных стран.
Селин, видимо, больше не хочет попадать в списки плохо одетых знаменитостей, а опыт у неё такой уже был и не раз.
«Я всегда любила моду. Совсем недавно у меня был тяжелый период в жизни (смерть мужа, — прим. ред.). Я думаю, что сейчас я расправила крылья — в этом мне помогают красивые вещи и аксессуары», — рассказывала недавно Дион журналу People.
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