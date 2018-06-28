«Пугачева опять похудела?»: фанаты не узнали Селин Дион в новом модном образе

Во вторник вечером стартовал тур Селин Дион по азиатским странам. Начался он с концерта в Токио, на который пришли около 55 тысяч фанатов. Однако вместо того, чтобы обсуждать творчество певицы, сеть взорвалась негативными комментариями в адрес её внешности.

Селин Дион, фото из Instagram

50-летняя певица опубликовала фото в своем Инстаграм, на котором предстала в необычном для неё модном образе. Платье с графическим принтом от JW Anderson, волнистые светлые волосы, круглые очки Dior, шарф Gucci — все это сделало звезду неузнаваемой.

«Ты Селин или Леди Гага ?», «Пугачева опять похудела?», «Это Орбакайте!», — пишут забавные комментарии под фото фанаты из разных стран.

Селин, видимо, больше не хочет попадать в списки плохо одетых знаменитостей, а опыт у неё такой уже был и не раз.

«Я всегда любила моду. Совсем недавно у меня был тяжелый период в жизни (смерть мужа, — прим. ред.). Я думаю, что сейчас я расправила крылья — в этом мне помогают красивые вещи и аксессуары», — рассказывала недавно Дион журналу People.