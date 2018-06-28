Пример для подражания: Виктория Бекхэм с сыном на вечеринке Элтона Джона 

Кажется, Бруклин Бекхэм (19) отлично справляется с некоторыми обязанностями своего отца. Например, он уже несколько раз сопровождал Викторию (44) на официальных мероприятиях.
Так, вчера дизайнер появилась вместе со своим старшим сыном на вечеринке в честь 25-летия благотворительного фонда Элтона Джона (71) Elton John AIDS Foundation. Вики выглядела прекрасно: на ней было платье в пол Victoria Beckham.
https://www.youtube.com/watch?v=xQS5s2I5CHE
Смотри фото здесь.
Кстати, на вечере также были замечены Николь Шерзингер (39), Элизабет Херли (53) и Эд Ширан (27).
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/primer-dlya-podrazhaniya-viktoriya-bekhem-s-synom-na-vecherinke-eltona-dzhona/