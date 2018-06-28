Пляжный сезон: что надеть для похода на море

Пляжный сезон можно считать открытым, поэтому пакуем чемоданы и отправляемая греться под теплым солнышком, слушать пение птиц и шум прибоя. И, естественно, делать все это мы будем только в самых крутых нарядах.

Платье

Легкое платье с летней расцветкой, которое можно быстро накинуть на купальник — идеальное решение для тех, кто любит комфорт всегда и везде, но при этом о женственности забывать не хочет. Прихватите вместительную плетеную сумку, в которую поместится не только крем для загара и бальзам для губ. Добавьте к луку очки и удобные сандалии.

Шорты

Если джинсовые шорты носят Белла и Джиджи, значит, модно! Таков вердикт модного мира, поэтому доставайте любимую пару и бегом на пляж. А в пару к ним идеально подойдет рубашка в гавайском стиле, которую можно подвязать на талии, а также объемная сумка, шлепанцы и козырек. Немного версия для туриста, но а мы кто, спрашивается?!

Комбинезон

В коротких комбинезонах уже давно не только детишки в песочнице играют — строить песчаные замки могут и взрослые в самых модных ромперах. Удобные и компактные — такие вещи не займут много места в чемодане, но спасут вас от мук выбора аутфитов в отпуске. Там ведь совсем не об одежде думать хочется, но на фотографиях все равно хорошо выглядеть надо.

Костюм

А если после пляжа вы планируете отправиться на долгую прогулку под палящем солнцем, то костюм с легкими шортами и кроп-топом станет лучшим выбором. Тем более, если найти такой стильный вариант, который потом вы будете в Pinterest, Tumblr и по хэштегам в Instagram собирать. Глядишь, дорога в модный блогинг откроется.