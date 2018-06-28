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Модели plus-size снялись для обложки Vogue Arabia
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Модели plus-size снялись для обложки Vogue Arabia 

Карельские вести 43 минуты назад
Фото: Карельские вести
Палома Эльсессер и Эшли Грэм
Vogue Arabia представил в сети обложку своего июльско-августовского выпуска, героинями которой впервые стали модели плюс-сайз Эшли Грэм и Палома Эльсессер. Автором фотосессии выступил Мигель Реверьего, а тему номера обозначили как Body Revolution («Революция тела»).
Кроме эффектных съемок, на страницах издания можно найти материалы о женщинах с разными типами фигур и внешностью.
Разнообразие сейчас вошло в моду, но я надеюсь, что скоро это слово станет чем-то большим, нежели просто громким заголовком,
— отметил главный редакторVogue Arabia Мануэль Арно.
Палома Эльсессер позировала для обложки в наряде от Paco Rabanne и украшениях от Chopard и Bvlgari. Эшли была одета в серебристое платье в пайетках Balmain и пиджак Oscar de la Renta, которые дополнило жемчужное ожерелье Tasaki. Напомним, она стала первой моделью плюс-сайз, чьи снимки появились на страницах журнала Sports Illustrated и мужского журнала Maxim, а многие поклонники девушки считают, что ей удалось поменять мировые представления о красоте.
Карельские вести
К слову, Грэм уже снималась для обложки Vogue в марте этого года. Правда, в тот раз формы модели были уменьшены в разы с помощью фотошопа. Видимо, ретушеры все же поумерили свой пыл и не стали «улучшать» снимки в специальной программе.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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