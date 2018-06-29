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Элегантная шляпка, перчатки и дерзкий разрез на платье: Джоли приковала к себе все взгляды на церковной службе в Лондоне
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Элегантная шляпка, перчатки и дерзкий разрез на платье: Джоли приковала к себе все взгляды на церковной службе в Лондоне 

WMJ.ru 45 минут назад
Фото: WMJ.ru
Анджелина Джоли восхитила своим образом на церковной службе.
Анджелина сейчас снимается в Лондоне во второй части фильма «Малефисента». Несмотря на проблемы в отношениях с бывшим мужем Брэдом Питтом актриса выглядит шикарно. Быть может, все дело в новом романе Джоли? Поговаривают, у звезды отношения с актером Томом Хиддлстоном. По слухам, Энджи уже даже успела познакомить с ним детей. Вот и новый выход Анджелины в свет снова доказывает, что в ее жизни случились приятные перемены. Актриса появилась на церковной службе в Соборе Святого Павла. Образ для выхода Джоли выбрала весьма утонченный. Поклонники уже сравнили актрису с герцогиней. А некоторые даже нашли сходство с Меган Маркл, которая также недавно выходила в свет в светлом ансамбле. Видимо, дух Британии сказался на Джоли. К слову, на службу Анджелина надела орден, который ей вручила королева Елизавета II.
К слову, Джоли выглядит не только счастливой, но и, кажется, актриса наконец-то начала прибавлять в весе. Да, лицо у нее пока все такое же четко очерченное, но что касается талии, там явно стало больше.
Как тебе образ Анджелины?
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Фото:Global Look Press
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