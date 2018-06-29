Элегантная шляпка, перчатки и дерзкий разрез на платье: Джоли приковала к себе все взгляды на церковной службе в Лондоне

Анджелина Джоли восхитила своим образом на церковной службе.

Анджелина сейчас снимается в Лондоне во второй части фильма «Малефисента». Несмотря на проблемы в отношениях с бывшим мужем Брэдом Питтом актриса выглядит шикарно. Быть может, все дело в новом романе Джоли? Поговаривают, у звезды отношения с актером Томом Хиддлстоном . По слухам, Энджи уже даже успела познакомить с ним детей. Вот и новый выход Анджелины в свет снова доказывает, что в ее жизни случились приятные перемены. Актриса появилась на церковной службе в Соборе Святого Павла. Образ для выхода Джоли выбрала весьма утонченный. Поклонники уже сравнили актрису с герцогиней. А некоторые даже нашли сходство с Меган Маркл, которая также недавно выходила в свет в светлом ансамбле. Видимо, дух Британии сказался на Джоли. К слову, на службу Анджелина надела орден, который ей вручила королева Елизавета II

К слову, Джоли выглядит не только счастливой, но и, кажется, актриса наконец-то начала прибавлять в весе. Да, лицо у нее пока все такое же четко очерченное, но что касается талии, там явно стало больше.

Как тебе образ Анджелины?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Global Look Press