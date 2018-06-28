В сети обсуждают элегантный образ Анджелины Джоли на службе в Лондоне

Анджелина Джоли В настоящее время Анджелина Джоли, чье имя в последнее время появляется в СМИ исключительно в контексте разговора о разводе 43-летней актрисы с Брэдом Питтом , находится в Лондоне. И сегодня знаменитость посетила там официальное мероприятие. Этим днем в Соборе Святого Павла прошла служба, приуроченная к 200-летию ордена Святых Михаила и Георгия. Причем тут Джоли? Дело в том, что в 2014 году звезда за свою активную гуманитарную деятельность удостоилась титула Дамы ордена. Вручала награду Джоли лично королева Елизавета II

Анджелина Джоли

На службе Джоли появилась в элегантном платье, которое стилисты знаменитости дополнили не менее элегантной шляпкой, перчатками и клатчем. В качестве завершения образа — изящные ювелирные украшения и тот самый орден на груди. Пользователи интернета, по которому уже пошли «гулять» свежие фотографии Анджелины, уже успели отметить, что актриса отлично выглядит, а главное — она выбрала не черный цвет для своего выхода.

На службе должна была присутствовать и королева, но представители Букингемского дворца сообщили, что ей нездоровится, поэтому она решила пропустить мероприятие.