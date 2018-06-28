Ещё
В сети обсуждают элегантный образ Анджелины Джоли на службе в Лондоне
Далее:
Читайте также:
Ещё

В сети обсуждают элегантный образ Анджелины Джоли на службе в Лондоне 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Анджелина Джоли В настоящее время Анджелина Джоли, чье имя в последнее время появляется в СМИ исключительно в контексте разговора о разводе 43-летней актрисы с Брэдом Питтом, находится в Лондоне. И сегодня знаменитость посетила там официальное мероприятие. Этим днем в Соборе Святого Павла прошла служба, приуроченная к 200-летию ордена Святых Михаила и Георгия. Причем тут Джоли? Дело в том, что в 2014 году звезда за свою активную гуманитарную деятельность удостоилась титула Дамы ордена. Вручала награду Джоли лично королева Елизавета II.
Анджелина Джоли
На службе Джоли появилась в элегантном платье, которое стилисты знаменитости дополнили не менее элегантной шляпкой, перчатками и клатчем. В качестве завершения образа — изящные ювелирные украшения и тот самый орден на груди. Пользователи интернета, по которому уже пошли «гулять» свежие фотографии Анджелины, уже успели отметить, что актриса отлично выглядит, а главное — она выбрала не черный цвет для своего выхода.
Анджелина Джоли и Джордж Робертсон (британский политик)
На службе должна была присутствовать и королева, но представители Букингемского дворца сообщили, что ей нездоровится, поэтому она решила пропустить мероприятие.
Карельские вести: последние новости
Кайю Гербер и Джиджи Хадид превратили в пришельцев в новой кампании Moschino Безумный Шляпник одобрил бы: самые яркие образы со скачек Royal Ascot 2018 Мир моды объявил бойкот Dolce & Gabbana и встал на защиту Селены Гомес
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наболело: «Мне 46, и этот брак зашел в тупик»5
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу13
Жизнь и смерть самой полной женщины планеты28
Джоли представила детям нового любовника
«Пьяные дети»: Шнуров показал взрослых сына и дочь4
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
06:02
Проверьте эти кулинарные хитрости
Еда
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:56
Как вам лгут этикетки продуктов
Еда Здоровье
10:01
Бодибилдерши, которые превратились во фриков
Звёзды Здоровье
04:06
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Звёзды
06:45
Родители, превратившие детей в монстров ради славы
Дети
00:50
Андрей Гайдулян рассекретил свою новую девушку
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение