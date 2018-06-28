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Аналитики назвали города России с самыми пышными невестами
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Аналитики назвали города России с самыми пышными невестами 

360tv.ru 38 минут назад
Интернет‐портал бесплатных объявлений выяснил, в каких городах чаще всего выходят замуж упитанные девушки. Об этом сообщила сайт «Комсомольская правда».
Оказалось, что в Новосибирске и Тюмени чаще всего вступают в брак обладательницы пышной фигуры. Именно там отмечается наибольший спрос на платья размеров 46–48 (L), 48–50 (XL).
Также аналитики выяснили, что в Башкирии самые стройные невесты. Большая часть девушек покупают свадебные наряды размером XS (40-42) и S.
Для того, чтобы узнать данные, специалистам пришлось посчитать количество приобретенных свадебных платьев и их размеры.
Для прекращения засухи в Индии решили поженить двух лягушек. Жители города Чаттарпур считают, что таким образом получиться умилостивить бога дождя Индру. Они надеются, что тот прольет воду на их засушливый регион.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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