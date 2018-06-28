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Как создать макияж а-ля подружка вампира
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Как создать макияж а-ля подружка вампира 

Harper’s Bazaar 51 минуту назад
Фото: Harper’s Bazaar
Фарфоровая кожа, темные губы, выразительные глаза — несмотря на то, что вампирские страсти в кино давно улеглись, «готические» образы не сдают своих позиций и регулярно появляются на подиумах. Визажисты наперебой демонстрируют смелые, а порой и откровенно пугающие фантазии на тему невесты Дракулы. Впрочем, самые экстремальные варианты лучше оставить для костюмированной вечеринки — в реальной жизни нужный эффект обеспечат помада насыщенного винного оттенка, светлая пудра, не создающая эффекта маски, и палетка теней в серо-фиолетовой гамме. И помните: выражение «красота — страшная сила» не стоит воспринимать буквально.
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